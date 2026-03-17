【「ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌」第1巻】 3月17日 発売 価格：858円

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竹書房は、真田一輝氏のマンガ「ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌」第1巻を3月17日に発売した。価格は858円。

本作は、呑気な女子大生夏野ひまわりが、秋山センパイにすすめられたワインから様々な風景を想起するワインストーリー。ワイン玄人未満で恋人未満のひまわりと秋山センパイが、スーパーやドラッグストアで購入できるワインで本格的なマリアージュを堪能する。自分でも購入できる身近なワインと共に楽しめる一冊だ。

□竹コミ！「ひまわりマリアージュ 未満なふたりのワイン日誌」のページ

【あらすじ】

20歳をむかえた女子大生の夏野ひまわりは、楽しみにしていたお酒がどれも口に合わずにいたものの、センパイに薦められたワインだけは美味しく感じられ、「飼い猫を抱いたような」という突拍子もない感想を漏らす。

ワイン巧者と勘違いし、教えを乞うたセンパイより後日提供されたペアリングを試したひまわりの眼前にはなぜか、飼い猫をともなう懐かしい光景が広がってーーー

【試し読み】