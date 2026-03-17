【ローソン】サントリー新作″ギルティ炭酸″の無料券も！パン＆パスタクーポンなど3月17日からお得企画がスタート。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月17日から始まったキャンペーンを紹介します。

ランチにうれしいクーポン＆値引き

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、2つ。

1つめの対象商品は、久光製薬「エスカップ」（100ml／指定医薬部外品）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は3月24日から30日まで。

2つめの対象商品は、サントリー「デカビタC」と「C.C.レモン」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は3月24日から4月6日まで。

まとめ買い値引き＆クーポンもらえる

【日清食品 麺NIPPON最大200円引き】

日清食品「麺NIPPON」を2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きに。

対象商品は以下の3つです。

●日清食品 麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油ラーメン

●日清食品 麺NIPPON 横浜家系とんこつ醤油ラーメン

●日清食品 麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ

【日清食品 焼そばU.F.O.まとめ買いで100円引き】

日清食品「焼そばU.F.O.」を2個一緒に購入すると100円引きに。

対象商品は以下の4つです。

●日清食品 焼そばU.F.O.

●日清食品 焼そばU.F.O. 大盛

●日清食品 焼そばU.F.O. 爆盛バーレル

●日清食品 焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 油そば

「焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」と「焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 油そば」は、ナチュラルローソンで取り扱っていません。

【パスタ50円引きクーポン】

3月17日から23日までの期間、パスタ各種を購入すると、次回パスタ各種に使える50円引きクーポンがもらえます。

なお、ソーメンタシヤー、店内調理品、冷凍食品、パスタサラダ、袋麺、即席食品、予約商品は対象外です。

クーポン利用期間は3月17日から30日まで。

【パン30円引きクーポン】

3月17日から30日までの期間、Ponta会員とdポイント会員限定で、パン各種を購入するごとに次回使えるパン各種30円引きクーポンがもらえます。

パンは常温商品が対象。「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」各種や店内調理品（まちかど厨房）は対象外です。

クーポン利用期間は3月17日から4月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ