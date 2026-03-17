【セパレート型シリコンタイピングベッド（ブラック/クールグレー）】 3月17日 発売 価格：各2,640円

「セパレート型シリコンタイピングベッド」ブラック イメージ

PFUは、HHKB（Happy Hacking Keyboard）とバード電子とのコラボ20周年企画の第2弾として、左右分離型パームレスト「セパレート型シリコンタイピングベッド」を同社が運営するオンラインショップ「PFUダイレクト」にて本日3月17日に発売する。ブラックとクールグレーの2種類があり、価格は各2,640円。また、左右分をまとめて揃えられる2個セットも「PFUダイレクト」限定で同時発売される。価格は各5,280円。

2025年8月に、HHKBとバード電子とのコラボレーション20周年を記念し「シリコンタイピングベッド」を発売。快適なタイピングを支える両社のこだわりが融合した製品として支持された。

第2弾となる本製品は、柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し、手首への負担軽減に配慮したこれまでの快適性を継承しながら、より自由度の高いレイアウトを実現する左右分離型へと進化している。デスク環境や使用スタイルに合わせて“自由に置けて、自由に使える”新しいパームレストとなっている。

設置面には日本の伝統文様「うろこ格子」を施し、中央には20年をともに歩んできたHHKBとバード電子の両ブランドロゴが刻印されている。

「セパレート型シリコンタイピングベッド」製品特長

左右分離構造による高いレイアウト自由度

左右分離構造により中央にスペースを確保でき、トラックパッドなどの小型デバイスを自然にレイアウトできる。HHKBをノートPC本体のキーボード上に載せて使用する“尊師スタイル”においても、タッチパッドに干渉せずに配置することが可能。デスク環境や作業スタイルに応じて位置を柔軟に調整できるため、レイアウトの自由度が高まる。

用途を限定しないサイズ設計

用途やレイアウトに応じて柔軟に使用できるよう、本製品は1個単位で販売。1個をテンキーやマウス用のリストレストとして使用できるほか、3個を横に並べることでフル幅構成として活用できる。

最適設計のフィット感

HHKB本体との一体感を実現する絶妙な厚みと傾斜角度の専用設計。HHKB Professionalの前に置いた際のシンデレラフィットを実現している。

快適なタイピングをサポート

UVコーティング加工仕上げで、滑らかで心地よい手触り。柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し手首を優しく支え、長時間のタイピングでも手首の負担を軽減する。

簡単な手入れ・高耐久

シリコン素材で汚れが付きにくく、手入れも簡単。長期間使用しても変形や劣化が少なく、耐久性に優れている。

伝統と品質を両立したデザイン

設置面には日本の伝統文様「うろこ格子（鱗格子）」を採用。幾何学的に配置された鱗の形は、デザインとしての美しさに加え、ストッパーとしての機能性も兼ね備えている。格子状にすることでシリコン全体に適度な柔軟性が生まれ、天板のわずかな歪みにも自然にフィット。安定性と心地よさの両立を実現している。

【セパレート型シリコンタイピングベッド】

ブラック（PZ-SL97B）

クールグレー（PZ-SL97G）

ブラック2個セット（PZ-SL97BS）

クールグレー2個セット（PZ-SL97GS）