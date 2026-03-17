経験ゼロから登録者数9万人のYouTuberに。4兄弟のママが動画配信者になったワケ【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――YouTuberとして、登録者数9万人以上の人気チャンネル「うちの4兄弟4 siblings of my home」を運営している香澄さん。動画配信を始めたきっかけはなんだったのでしょうか？
香澄さん（以下、香澄）：私は20歳の頃に結婚したのですが、結婚と同時に義実家に住み始めたのもあって、それまでの人間関係から離れてしまった感じがありました。そうして周りから切り離されたような感覚になっていたときに、社会と繋がりたい、今できることをやりたい、と始めたのがYouTube配信です。
もともと配信などの知識があったわけではなく、すぐに辞められないようにパソコンとカメラを買いまして（笑）。なんのソフトを使うのかもわからない状態から始めました。
――チャンネルではご家族との日常や香澄さんの料理ルーティンなど、さまざまな動画がアップされています。特にどんなテーマに反応が集まりますか？
香澄：今は物価が高いので「どう節約するか」に興味がある方が多い印象です。他には「1か月の食費がどれくらいかかったか」を紹介する動画も人気ですね。
――ファンの方からコメントもたくさん届いていますね。
香澄：コメント欄はいつも読ませていただいています！ 同じような悩みを抱えている方がたくさんいるんだなと感じると励みになりますし、「大変だよね」「こうした方が楽になるよ」とか、ひとつひとつのいたわりの言葉が沁みます。
悪意のあるコメントを見ると、自分だけで向き合っていると視野が狭くなってしまうので、夫に話すこともあります。「それは向こうがおかしいよね」と言ってもらえるとスッと冷静になれますね。
――動画をアップし続けていくための、香澄さんなりの心がけとは？
香澄：自分のチャンネルと同じような主婦の方のチャンネルは、なるべく見ないようにしています。見過ぎてしまうと引っ張られてしまう気がして…。趣味で楽しむ動画を見つつ、あとは感覚で動画作りを進めています。
取材・文＝原智香