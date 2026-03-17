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「才能がないからの一言ではない」韓国からノーベル賞受賞者が出ない“3つの見えない壁”とは

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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国でノーベル受賞者が出てない3つの理由」と題した動画を公開。東京大学で博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国でノーベル賞、特に科学分野の受賞者が生まれない背景について、個人の才能ではなく社会構造に根差した3つの問題があると分析した。



動画でパクくん氏は、2024年時点で日本のノーベル賞受賞者が29人（うち科学分野25人）であるのに対し、韓国はわずか2人（科学分野は0人）という現状を提示。この大きな差が生まれる理由として、「応用研究に目が向いている」「自由に研究できる環境ではない」「優秀な人材が大学に残ろうとしない」という3点を挙げた。



まず、韓国は半導体やスマートフォンといった応用研究に強みを持ち、急激な経済成長を遂げた一方で、短期的な成果を求める傾向が強いと指摘。国家の研究開発支援も「政権ごとにガタッと変わります」と述べ、長期的な視点が必要な基礎研究が育ちにくい土壌があると説明した。この傾向は教育にも及び、思考力よりも応用力を問う大学入試「スヌン」に特化した学習が主流であると語る。



次に、韓国の研究環境は強烈な成果主義に支配されており、「研究の中身よりも、何本の論文を書いたか」が評価されると解説。論文投稿のために見栄えの良いデータを早く作るプレッシャーが根付き、「本当にやりたい研究があっても、それをやる時間と余裕がなくなっていく」と、研究の自由が制約されている実態を明かした。パクくん氏は、自身が所属する日本の研究室では学生が自らテーマを決め、失敗も許容される文化があると対比した。



最後に、優秀な人材が大学に残らず、大手企業へ流出する構造的な問題を挙げた。サムスンなどの大手企業では博士人材の初任給が1000万円を超える一方、大学の博士研究員の年収は400万円程度と待遇に著しい差があると説明。さらに、韓国の大学研究室には教授を頂点とする強いヒエラルキー構造が存在し、学生の立場が弱いことも、人材が大学を敬遠する一因だと分析した。



パクくん氏は、これらの問題が「韓国の科学の継承にとってとても致命的」だとし、ノーベル賞受賞者が少ないのは決して「才能がないからの一言ではない」と強調。日本のように「知を信じる文化」が韓国にも根付き、世界を驚かせるような基礎研究が生まれることへの期待を述べて、動画を締めくくった。