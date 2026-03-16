◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)

アメリカは準決勝でドミニカ共和国との激闘を制して、3大会連続で決勝に進出。先発のポール・スキーンズ投手(パイレーツ)が仲間のブルペン陣やWBC出場の決断について語りました。

相手は5試合で51得点と圧倒的な攻撃力をみせるドミニカ共和国。昨季メジャー唯一の防御率1点台で「サイ・ヤング賞投手」に満票で選ばれたスキーンズ投手は、ソロホームランで先制を許しますが、最速99.2マイル(約159.6キロ)に変化球を交えて、強力打線に挑みます。

すると4回表に味方が2本のアーチで逆転。直後には満塁のピンチを招きますが、力のこもったストレートで打ち取り得点を与えず。5回は1アウト1、2塁で降板しますが、救援陣が無失点リレーでしのぎました。

ピンチで降板した場面にも「ブルペンが仕事をやり遂げてくれると確信して、安心してマウンドを任せることができました」と仲間を信頼。大会規定により2日後の決勝戦には出場できませんが、「本当に頼りになる選手たちが揃っています。素晴らしいですね」と話し、仲間の健闘を願いました。

シーズン前に行うWBC。故障のリスクを伴いますが、1次ラウンドで強豪メキシコを4回無失点で、ドミニカ共和国は5回途中1失点。2試合で計8回1/3を投げて9奪三振、1失点、防御率1.08と力をみせつけました。

改めて出場の決断については、「私にとっては迷う余地のない決断でした。確かに、犠牲を払わなければならない部分もあります。オフシーズンには少し工夫を凝らし、いつもとは少し違う取り組みをしなければなりませんが、決断自体は簡単でしたし、その決断を下して本当によかったと思っています」と語っています。