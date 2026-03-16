“りくりゅう”神解説の高橋成美、はじめての婚活に挑戦「心からの笑いも生まれました!!」テレ東で放送『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』
テレビ東京は21、28日、「結婚すれば幸せ？」「結婚したいけどうまくいかない」など、婚活“ヌマ”にハマる「ヌマ子」による「ヌマ子」のためのちょっとオトナの恋愛トークバラエティ『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』を放送する。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美（34）が“はじめての婚活”に挑戦する。
【写真】会見中もにこにこ…仲の良さを見せるりくりゅうペア
昨年11月の放送後に反響を呼び、第2弾が決まった。MCは、第1弾に引き続き、井桁弘恵、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美の3人。結婚・婚活についての赤裸々トークを繰り広げる。
進行も前回同様、婚活する世の女性たちの思いを一身に背負うキャラクター・ヌマ子の声を川村エミコ（たんぽぽ）が担当。ゲストには、2021年に結婚し1児の父でもある新山（さや香）を迎え、既婚男性代表として、令和男子300人へのアンケート結果を交えながら、「料理ができない女性との結婚はアリ？」「自分より高収入な女性は気になる？」といった、女性が最も知りたい男性側のリアルな視点をぶっちゃける。
元フィギュアスケート日本代表の高橋の「はじめての婚活」に密着。これまで仕事に没頭し、恋愛経験はゼロ。でも“結婚したい”という強い思いを胸に、1：1で出会える話題の最新スポット「ザ・シングル」に潜入する。
慣れない環境にはじめは恐る恐るだったが、何人かの男性と出会うたびに価値観が変わっていく。撮影を忘れて、本気で出会いを探す。果たして、運命の相手に出会うことはできるのか。
前回はヌマ子たちの現実にスポットを当てたが、今回は「男性のホンネ」「婚活のプロからの助言」など、より結婚に向けて、成長や学びとなる内容となっている。
■第1夜 21日深1：40〜深2：25
結婚したい！でも何をしたらいいかわからないヌマ子へ
結婚したい女たちVS既婚男性・さや香新山 “結婚ってぶっちゃけどうなの？”
究極の2択：「条件はイマイチだけどときめく人」vs「条件は最高だけどときめかない人」、選ぶのはどっち？
恋愛経験ゼロ！高橋成美（34）のはじめて婚活してみたら・・・？“世界が変わった”衝撃の出会いも!?
■第2夜 28日深0：55〜深1：40
婚活迷子のヌマ子へ 男のホンネ＆プロが教える必勝法SP
令和男子300人に聞いた！結婚相手に求める「マイチェックリスト」＆「料理」「仕事」どこまで許容できる？
既婚男性が「この人と結婚したい」と思った決定的な瞬間
究極の2択：「結婚プレッシャー アリ？ナシ？」
婚活アドバイザー集結！孤独でつらい婚活を乗り切るプロの助言にMC陣も驚がく。
■井桁弘恵 コメント
今年で29 歳になったんですけど、周りがすごい結婚ブームで、やっぱり意識する年齢になっていく中で、今回皆さんとお話しをしたらちょっと安心しました。いろんな婚活のやり方があるんだって勉強にもなりましたし、ヒントをたくさんもらえました！本当に選択肢がたくさんあるからこそ、正解を探している人、幸せってなんだろうと悩んでいる人にもぜひ観てほしいです。今回は男性目線の意見もあって参考になりましたし、逆に男性にも観ていただいて女性ってこういう事を考えているんだなって、知ってほしいです。
■金子きょんちぃ コメント
年々結婚に対して考えることが増えると思うんですよ。勢いだけじゃ無理だ。とか悩んでたりすると思うんですけど、悩んだり迷ったり焦らなくてもいいんだな！って思いましたね。すべての迷える女性にはぜひ観ていただきたいですね。
■ダレノガレ明美 コメント
私は30代なんですけど、30代って周りも結婚し始めて子どももいて焦る瞬間とかもあると思うんですけど、焦って変な人と出会っちゃうよりは、自分にとっての幸せとかどういう人と合うのかをちゃんと見極めて素敵な人と出会ってほしいなと思いました。もうちょっと焦らず幸せは何かな？って考える時間も必要なんじゃないかなと思いましたね。
■川村エミコ コメント
私は40代なんですけど、40代になるといろいろ分かってきちゃう部分とかもあったりして、正解って結局自分の中にしかないみたいなところにたどり着くんですよね。それで不安になったりとか、「もう終わりかも…」と思ってしまうかもしれないけど、決してこれまでの選択は間違っていないし、否定されるものでもないと思うので、自分を愛して相手のことも愛せる人を探していければいいなって今回すごく思いました。
■新山（さや香）コメント
MC3人の思いや意見が、VTRごとにそれぞれあるんだなと思いました。僕も男性代表というポジションで呼ばれたんですけど、番組の前半はみんなで理想の話をしていたんですけど、後半になってから、婚活のプロの先生も来てくださって、一気に婚活の現実を突きつけられて、前半のみんなのテンションと、後半で先生のお話を聞いているときのテンション感が全然違いましたね。でも、そういう現実も受け止めつつ、トキメキの気持ちも持っていたいという葛藤が、リアルにあるんだろうなと感じました。でもほんまに、僕は結婚できてよかったなと思いました。
■高橋成美 コメント
今回の婚活の体験を通して、一気に結婚に対して具体的に考えるきっかけになりました！
はじめは緊張しましたが、 今までお話しする機会がなかった幅広い分野の男性とお話することで、一人一人の魅力に気付くことができ、徐々に打ち解けて心からの笑いも生まれました!!ときめく出会いもあり、カメラを忘れてしまいました！
これまでは恋愛や出会いに対して少し消極的でしたが、せっかく一歩踏み出せたので、この勢いを止めないようにこれから行動的に婚活していけたらいいなと思います！
昨年11月の放送後に反響を呼び、第2弾が決まった。MCは、第1弾に引き続き、井桁弘恵、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美の3人。結婚・婚活についての赤裸々トークを繰り広げる。
進行も前回同様、婚活する世の女性たちの思いを一身に背負うキャラクター・ヌマ子の声を川村エミコ（たんぽぽ）が担当。ゲストには、2021年に結婚し1児の父でもある新山（さや香）を迎え、既婚男性代表として、令和男子300人へのアンケート結果を交えながら、「料理ができない女性との結婚はアリ？」「自分より高収入な女性は気になる？」といった、女性が最も知りたい男性側のリアルな視点をぶっちゃける。
元フィギュアスケート日本代表の高橋の「はじめての婚活」に密着。これまで仕事に没頭し、恋愛経験はゼロ。でも“結婚したい”という強い思いを胸に、1：1で出会える話題の最新スポット「ザ・シングル」に潜入する。
慣れない環境にはじめは恐る恐るだったが、何人かの男性と出会うたびに価値観が変わっていく。撮影を忘れて、本気で出会いを探す。果たして、運命の相手に出会うことはできるのか。
前回はヌマ子たちの現実にスポットを当てたが、今回は「男性のホンネ」「婚活のプロからの助言」など、より結婚に向けて、成長や学びとなる内容となっている。
■第1夜 21日深1：40〜深2：25
結婚したい！でも何をしたらいいかわからないヌマ子へ
結婚したい女たちVS既婚男性・さや香新山 “結婚ってぶっちゃけどうなの？”
究極の2択：「条件はイマイチだけどときめく人」vs「条件は最高だけどときめかない人」、選ぶのはどっち？
恋愛経験ゼロ！高橋成美（34）のはじめて婚活してみたら・・・？“世界が変わった”衝撃の出会いも!?
■第2夜 28日深0：55〜深1：40
婚活迷子のヌマ子へ 男のホンネ＆プロが教える必勝法SP
令和男子300人に聞いた！結婚相手に求める「マイチェックリスト」＆「料理」「仕事」どこまで許容できる？
既婚男性が「この人と結婚したい」と思った決定的な瞬間
究極の2択：「結婚プレッシャー アリ？ナシ？」
婚活アドバイザー集結！孤独でつらい婚活を乗り切るプロの助言にMC陣も驚がく。
■井桁弘恵 コメント
今年で29 歳になったんですけど、周りがすごい結婚ブームで、やっぱり意識する年齢になっていく中で、今回皆さんとお話しをしたらちょっと安心しました。いろんな婚活のやり方があるんだって勉強にもなりましたし、ヒントをたくさんもらえました！本当に選択肢がたくさんあるからこそ、正解を探している人、幸せってなんだろうと悩んでいる人にもぜひ観てほしいです。今回は男性目線の意見もあって参考になりましたし、逆に男性にも観ていただいて女性ってこういう事を考えているんだなって、知ってほしいです。
■金子きょんちぃ コメント
年々結婚に対して考えることが増えると思うんですよ。勢いだけじゃ無理だ。とか悩んでたりすると思うんですけど、悩んだり迷ったり焦らなくてもいいんだな！って思いましたね。すべての迷える女性にはぜひ観ていただきたいですね。
■ダレノガレ明美 コメント
私は30代なんですけど、30代って周りも結婚し始めて子どももいて焦る瞬間とかもあると思うんですけど、焦って変な人と出会っちゃうよりは、自分にとっての幸せとかどういう人と合うのかをちゃんと見極めて素敵な人と出会ってほしいなと思いました。もうちょっと焦らず幸せは何かな？って考える時間も必要なんじゃないかなと思いましたね。
■川村エミコ コメント
私は40代なんですけど、40代になるといろいろ分かってきちゃう部分とかもあったりして、正解って結局自分の中にしかないみたいなところにたどり着くんですよね。それで不安になったりとか、「もう終わりかも…」と思ってしまうかもしれないけど、決してこれまでの選択は間違っていないし、否定されるものでもないと思うので、自分を愛して相手のことも愛せる人を探していければいいなって今回すごく思いました。
■新山（さや香）コメント
MC3人の思いや意見が、VTRごとにそれぞれあるんだなと思いました。僕も男性代表というポジションで呼ばれたんですけど、番組の前半はみんなで理想の話をしていたんですけど、後半になってから、婚活のプロの先生も来てくださって、一気に婚活の現実を突きつけられて、前半のみんなのテンションと、後半で先生のお話を聞いているときのテンション感が全然違いましたね。でも、そういう現実も受け止めつつ、トキメキの気持ちも持っていたいという葛藤が、リアルにあるんだろうなと感じました。でもほんまに、僕は結婚できてよかったなと思いました。
■高橋成美 コメント
今回の婚活の体験を通して、一気に結婚に対して具体的に考えるきっかけになりました！
はじめは緊張しましたが、 今までお話しする機会がなかった幅広い分野の男性とお話することで、一人一人の魅力に気付くことができ、徐々に打ち解けて心からの笑いも生まれました!!ときめく出会いもあり、カメラを忘れてしまいました！
これまでは恋愛や出会いに対して少し消極的でしたが、せっかく一歩踏み出せたので、この勢いを止めないようにこれから行動的に婚活していけたらいいなと思います！