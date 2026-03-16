【今週発売のガチャ紹介】SNSで話題に！存在感たっぷりの『ハローキティ 喜怒★哀楽!?ファッションリングコレクション』
タカラトミーアーツは、きょう16日からガチャ商品『ハローキティ 喜怒★哀楽!?ファッションリングコレクション』（税込300円）を全国のカプセル自販機にて順次発売する。
【写真】ギャルでかわいい！日焼けキティちゃんのリング
同商品は、「ハローキティ」の顔をデザインした、写真映えするファッションリング。複数個付けてもかわいくて、「にこにこ」や「ウインク」、「しくしく」「ぐるぐる」「びっくり」と、いろいろな表情が楽しめる。本体サイズは約3.5センチで、日焼けしたキティも。
■ラインナップ（全8種）
「ノーマル」「にこにこ」「ウインク」「しくしく」「水色リボン」「ぐるぐる」「びっくり」「日焼け」
【写真】ギャルでかわいい！日焼けキティちゃんのリング
同商品は、「ハローキティ」の顔をデザインした、写真映えするファッションリング。複数個付けてもかわいくて、「にこにこ」や「ウインク」、「しくしく」「ぐるぐる」「びっくり」と、いろいろな表情が楽しめる。本体サイズは約3.5センチで、日焼けしたキティも。
■ラインナップ（全8種）
「ノーマル」「にこにこ」「ウインク」「しくしく」「水色リボン」「ぐるぐる」「びっくり」「日焼け」