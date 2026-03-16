125年の歴史を背負う、誇り。リッチなエコファーが彩る、一生モノの特別仕様【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
33リットルの自由を、その手に。旅から日常まで、すべてを飲み込む圧倒的な収納力【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマン創業125周年を祝う、まさに記念碑的な特別モデルが「ウォーカーシリーズ」から誕生した。アウトドアの過酷な環境から、都会的なデイリーユースまでを網羅する汎用性はそのままに、フロントパネルへ贅沢にあしらわれた光沢感のあるエコファーが、これまでにない気品と個性を放っている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
内部に目を向ければ、オールドロゴをあしらった限定インナー生地が広がり、開くたびにブランドの歩んできた歴史を感じさせる。容量は約33リットルと余裕の設計で、教科書や書類はもちろん、一泊程度の旅行やハイキングの着替えも無理なく収めることが可能だ。メインコンパートメント内には、パソコンやタブレット専用の収納スペースに加え、ペンホルダーやキーフックなど、小物を整理するための多彩なポケットが完備されている。
→【アイテム詳細を見る】
長時間の移動を支える背負い心地にも一切の妥協はない。背面とショルダーベルトにはクッション性に優れたメッシュ素材を採用し、通気性を確保。さらにチェストストラップとウエストベルトを装備することで、重い荷物を入れた際でも体への負担を軽減し、抜群の安定感を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
歴史に裏打ちされた信頼と、限定モデルならではの圧倒的な存在感。この特別なバッグを相棒に選ぶことで、あなたの移動はただの「移動」ではなく、胸高鳴る「冒険」へと変わるだろう。
33リットルの自由を、その手に。旅から日常まで、すべてを飲み込む圧倒的な収納力【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマン創業125周年を祝う、まさに記念碑的な特別モデルが「ウォーカーシリーズ」から誕生した。アウトドアの過酷な環境から、都会的なデイリーユースまでを網羅する汎用性はそのままに、フロントパネルへ贅沢にあしらわれた光沢感のあるエコファーが、これまでにない気品と個性を放っている。
→【アイテム詳細を見る】
内部に目を向ければ、オールドロゴをあしらった限定インナー生地が広がり、開くたびにブランドの歩んできた歴史を感じさせる。容量は約33リットルと余裕の設計で、教科書や書類はもちろん、一泊程度の旅行やハイキングの着替えも無理なく収めることが可能だ。メインコンパートメント内には、パソコンやタブレット専用の収納スペースに加え、ペンホルダーやキーフックなど、小物を整理するための多彩なポケットが完備されている。
→【アイテム詳細を見る】
長時間の移動を支える背負い心地にも一切の妥協はない。背面とショルダーベルトにはクッション性に優れたメッシュ素材を採用し、通気性を確保。さらにチェストストラップとウエストベルトを装備することで、重い荷物を入れた際でも体への負担を軽減し、抜群の安定感を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
歴史に裏打ちされた信頼と、限定モデルならではの圧倒的な存在感。この特別なバッグを相棒に選ぶことで、あなたの移動はただの「移動」ではなく、胸高鳴る「冒険」へと変わるだろう。