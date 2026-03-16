【スタバ新作】完熟白桃が「My フルーツ フラペチーノ」に登場 - 自分好みにカスタマイズできる! 熟した白桃の贅沢な味わい

【スタバ新作】完熟白桃が「My フルーツ フラペチーノ」に登場 - 自分好みにカスタマイズできる! 熟した白桃の贅沢な味わい