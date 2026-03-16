モスバーガーは、定番メニュー「テリヤキバーガー」をリニューアルし、2026年3月18日に発売。それに合わせ、「とろったまベーコン テリヤキバーガー」を数量限定で、また「チーズベーコン テリヤキバーガー」を5月中旬までの期間限定で発売する。

限定のバリエーションも登場

定番の「テリヤキバーガー」をリニューアルする。テリヤキソースの甘さを、上白糖によるはっきりとしたものから、三温糖とリンゴペーストを使ったやさしい甘さに調整。また、味噌と醤油のバランスを見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えてコクや旨みの詰まったキレのあるソースに仕上げたという。

合わせて、「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時にリニューアルされる。

また、今回のリニューアルをより多くのユーザーに味わってもらえるよう、バリエーション商品2種が登場する。

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」は、テリヤキに半熟風たまご、スモークチップのくん製で香りづけしたベーコンを合わせた食べ応えのある1品となっている。

「チーズベーコン テリヤキバーガー」は、チーズのコクとベーコンのくん製を組み合わせた。

価格は、テリヤキバーガーが470円（税込）、「とろったまベーコン テリヤキバーガー」「チーズベーコン テリヤキバーガー」が各590円（同）。