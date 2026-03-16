日本人にとって一番身近な宗教は仏教。ブッダが悟りを開いた経緯とは？【世界の宗教】

ブッダはどのようにして悟りを開いたの？

穏やかに瞑想を続けたのち、 突然悟りを開いた

私たち日本人にとって一番身近な宗教は、仏教（ぶっきょう）ではないでしょうか。

仏教は、世界の三大宗教の一つで、インドに発生してアジアを中心に世界に広がっていきました。

仏教の開祖（かいそ）とされるブッダは紀元前6世紀から5世紀ごろ、現在のインド北部をおさめていた釈迦族（しゃかぞく）の王子として生を受けました。本来の名前はゴータマ・シッダールタといいますが、ブッダを「お釈迦様」というのはこの部族名によります。

ブッダの母親は、彼の誕生後7日後に亡くなります。ブッダが裕福な家庭に育ったにも関わらず、人間に訪れる生老病死（しょうろうびょうし）、苦悩などに幼いころから関心を持っていたのも、彼のこうした生い立ちが影響しているといわれています。

父親の勧めに従って16歳で結婚、一子を設けるなど何不自由ない生活を送っていました。しかし、その一方で人生の意味や苦悩について考える日々が続き、29歳のとき、そんな鬱積（うっせき）した思いが積もりに積もり、妻と子どもを残して出家（しゅっけ）し、修行者（しゅぎょうじゃ）として生きることを決めたのです。

以後6年間、厳しい修行に励みます。ところが、身体が傷つくだけでなく、心の平安も得ることができませんでした。そこで、心身をいたわりながら、菩提樹（ぼだいじゅ）の下で瞑想（めいそう）に入って21日目の夜明け、ブッダは突然悟りを得ます。

ここで「悟れる者＝ブッダ」となったのです。＊ブッダガヤでの悟りののち、伝道（でんどう）の道を歩むことになりますが、その始まりが6年間の苦行（くぎょう）をともにした5人の仲間への説法（せっぽう）でした。これを「初転法輪（しょてんぽうりん）」といいます（詳しくは後述）。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。