２児のパパであるタレントの有吉弘行が１４日、Ｘを更新。パパ、ママなら一度はやる子育てあるあるを投稿し、８００件を超えるコメントが寄せられた。

有吉は「オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません」と投稿。紙おむつを洗濯機で洗濯してしまったようで、その中に入っている高分子吸水材が洗濯機の中で“爆発”したようだ。

紙おむつをうっかり洗濯してしまうのは、育児中のパパママあるあるで、コメント欄には「絶対にしないと思うでしょう？やっちゃうんですよまた忘れた頃に」「そのままもう一度洗濯する、洗剤代わりに柔軟剤を倍量いれて。ポリマー消えるみたいです」「柔軟剤をたっぷり入れて洗うと落ちますが、まずフィルターを掃除して洗い上がりにもフィルター掃除してください。まだまだティッシュ、ダンゴムシ、小石…破壊力もアップします」「あるあるｗ子育て世代はみんな通ってきた道です」「一度は皆が味わう絶望ではないでしょうか」「そのうちポケットティッシュ丸ごと洗うという次の地獄も待っています」など、共感＆助言などが相次いでいた。