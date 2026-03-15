【実写版『SAKAMOTO DAYS』】迫力満点なIMAX（R）ポスター公開！
4月29日（水・祝）に公開される実写版映画『SAKAMOTO DAYS』、最新キャラクタービジュアル満載の、本ポスタービジュアルが公開された。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
このたび、 ”元・最強の殺し屋” である＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の高い戦闘能力を感じさせる迫力満点でダイナミックなIMAX（R）ポスターが到着した。
先日、公開日の4月29日（水・祝）にIMAX（R）での同時公開が解禁され、ますます注目を集めている今作。IMAX（R）では、床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感が体験できる。最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX（R）で、『SAKAMOTO DAYS』一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを存分に堪能できるのだ。
そしてそんなIMAX（R）のポスタービジュアルが公開。公開されたポスタービジュアルに映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後、営んでいる「坂本商店」のエプロンを身に纏う目黒演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の姿。一人二面性を持つ坂本の ”元・最強の殺し屋” としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAX（R）ロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感あふれるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。
坂本は大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…？ 本作の超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアルに仕上がっている。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
先日、公開日の4月29日（水・祝）にIMAX（R）での同時公開が解禁され、ますます注目を集めている今作。IMAX（R）では、床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感が体験できる。最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX（R）で、『SAKAMOTO DAYS』一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを存分に堪能できるのだ。
そしてそんなIMAX（R）のポスタービジュアルが公開。公開されたポスタービジュアルに映し出されているのは、結婚をきっかけに伝説の殺し屋を引退後、営んでいる「坂本商店」のエプロンを身に纏う目黒演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞の姿。一人二面性を持つ坂本の ”元・最強の殺し屋” としての卓越した戦闘能力の高さを表現するように、拳でIMAX（R）ロゴごとスクリーンを打ち破るような躍動感あふれるデザインとなっており、その姿は坂本が愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る刺客と戦っている様子を彷彿とさせる。
坂本は大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…？ 本作の超絶バトルアクションを感じさせるダイナミックなビジュアルに仕上がっている。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
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