「アベンジャーズの新しいメンバー」「プレミアリーグ最強の男」48歳アンリの鍛え抜かれた肉体美にファン興奮！「今でもアーセナルのスタメンになれる」
３月14日、アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリがインスタグラムを更新。１本の動画と２枚の写真をアップロードした。
元フランス代表のアタッカ―は「相棒と１時間のセッション。10キロの重りをつけ、しっかり働き、しっかり食べて、砂糖は摂らない」と綴る。女性と共にトレーニングに励む様子を公開し、鏡越しに鍛え抜かれた肉体美を披露した。
この投稿には「だからお前は完璧なんだ」「エリートのメンタリティ」「リスペクトしかない」「プレミアリーグ最強の男」「今でもアーセナルのスタメンになれる」「仕上がってるな」「フランス史上最高の選手」「アベンジャーズの新しいメンバー」といった声が寄せられた。
アンリは現在48歳だが、現役さながらのボディにファンも魅了された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バキバキの腹筋、パワフルな太もも…48歳アンリの肉体美！
元フランス代表のアタッカ―は「相棒と１時間のセッション。10キロの重りをつけ、しっかり働き、しっかり食べて、砂糖は摂らない」と綴る。女性と共にトレーニングに励む様子を公開し、鏡越しに鍛え抜かれた肉体美を披露した。
この投稿には「だからお前は完璧なんだ」「エリートのメンタリティ」「リスペクトしかない」「プレミアリーグ最強の男」「今でもアーセナルのスタメンになれる」「仕上がってるな」「フランス史上最高の選手」「アベンジャーズの新しいメンバー」といった声が寄せられた。
アンリは現在48歳だが、現役さながらのボディにファンも魅了された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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