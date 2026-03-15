求人も口コミも業界コラムもて見渡せる！プリンツ21「キャラ転」

この記事のポイント 「キャラ転」はキャラクター業界に特化した職種限定の就職・転職サイトです掲載分野はキャラクター企画、デザイン、商品企画、ライセンスビジネス、マーケティングです求人情報に加え、企業口コミ機能とキャラクター業界コラムを用意していますリニューアルで操作性を高め、掲載コンテンツと機能を拡充しました 「キャラ転」はキャラクター業界に特化した職種限定の就職・転職サイトです掲載分野はキャラクター企画、デザイン、商品企画、ライセンスビジネス、マーケティングです求人情報に加え、企業口コミ機能とキャラクター業界コラムを用意していますリニューアルで操作性を高め、掲載コンテンツと機能を拡充しました

プリンツ21が、キャラクター業界限定求人サイト「キャラ転」をリニューアルオープン。

求人探しだけで終わらず、口コミや業界コラムまで並ぶので、仕事選びの視点を広げやすいサービスです。

キャラクター企画からライセンスビジネスまで対象が広く、業界内で次のキャリアを考える人に役立つ情報がまとまります。

プリンツ21「キャラ転」

サービス名：キャラ転

掲載分野：キャラクター企画／デザイン／商品企画／ライセンスビジネス／マーケティング。

プリンツ21は、クリエイティブ事業やノベルティ事業、キャラクター事業などを手がける企業です。

「キャラ転」は、そんな同社が展開するキャラクター業界特化型の就職・転職サイトです。

今回のリニューアルでは、サイトの操作性を見直し、掲載コンテンツと機能を広げたことで、求人と情報を一緒に追いやすくなりました。

トップページで探せる求人の入口

2Dアニメーター／フィギュア原型師／マンガ編集者／TVアニメ演出助手

求人一覧には、制作現場から編集職までキャラクター業界ならではの仕事が並びます。

2Dアニメーターやフィギュア原型師のように専門性が伝わる職種名が並ぶので、目指したい方向を絞り込みやすいのが特長です。

ひとつの業界の中で職種を見比べられるため、今の経験をどう生かせるかを考えながら探せます。

業界理解を深める特集コラム

声優オーディションの自己PR方法／ゲーム会社向けポートフォリオ作成／3DCGデザイナーのコツ

キャラ転は、求人票だけでなく業界コラムも読める点が大きな違いです。

声優オーディションの自己PRやポートフォリオ作成の話題が並び、応募前に必要な準備を具体的にイメージできます。

職種ごとの視点を先に知っておくと、自分に合う仕事を探すだけでなく、応募書類の方向も整えやすくなります。

口コミ機能で企業選びの解像度を上げる

表示内容：企業評価／コメント概要／星評価

新着口コミページでは、キャラクター業界関連企業の評価やコメント概要を一覧で見どころを整理します。

求人条件だけでは見えにくい職場の空気感を、別の角度から確かめられるのがこの機能です。

仕事内容の相性だけでなく、企業との距離感も見ながら応募先を考えたい人に向いた情報がそろいます。

採用担当者向けページで見える運営の強み

企業向け特徴：掲載料無料／初期費用無料／採用成功報酬型

採用担当者向けページには、掲載料無料、初期費用無料、採用成功報酬型といった特徴が並びます。

細かな職種分類も打ち出しており、キャラクター業界の現場に寄せた求人掲載を意識していることが伝わります。

求職者にとっても、業界特化の設計が徹底されることで、自分の経験に近い募集へたどり着きやすくなります。

キャラクター業界で働きたい人にとって、求人、口コミ、コラムが一か所に集まるのは大きな利点です。

職種研究から応募先の比較まで同じサービス内で進められるので、情報収集の手間も減らせます。

専門職の名前で探したい人にも、業界の広がりを見ながら次の一歩を考えたい人にも使いやすい内容です。

プリンツ21 キャラ転の紹介でした。

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