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ファッションスタイリスト・黒田茜さんのYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「大人のジャケットの選び方【1万円台～4万円おすすめ】4つのブランド」と題した動画を公開しました。今回は40代・50代の女性に向けて、普段のおしゃれ着として活躍するジャケットの選び方と、価格帯別のおすすめアイテムを紹介しています。



黒田さんはまず、大人女性がおしゃれに着こなすためのジャケット選びのポイントを解説。普段着としてさまざまなアイテムに合わせやすいのは「長めのジャケット」だといいます。デザインについては、インナーを選ばず万能な「テーラードカラーのダブルがおすすめ」と紹介。シングルよりもボタンがデザインのアクセントになり、「間延びしなくオシャレ感が出る」と説明しました。



サイズ感も重要なポイントです。着丈は「お尻がしっかり隠れる」くらいで、腕を下ろしたときに「指先よりは下に行かない」丈がバランスを取りやすいとのこと。また、Vゾーンは深すぎず「おへその上」で止まるものがすっきりと見え、袖丈は「手首前後」が基本だとアドバイスしています。



動画では、これらのポイントを踏まえた上で、価格帯別におすすめのジャケットを4点紹介しています。



1万円台では「UNITED ARROWS green label relaxing」のウォッシャブルジャケットが登場。手入れのしやすさが魅力です。

2万円台では「JOURNAL STANDARD」のジャケットを紹介。襟のデザインが「ピークドラペル」になっており、華やかな印象を与えます。

3万円台は「NOLLEY'S」のスラブダブルジャケット。表面に表情のある生地感が特徴で、ヴィンテージのような風合いを楽しめます。

4万円台では「Demi-Luxe BEAMS」の定番ジャケットが登場。上質なギャバジン素材や本切羽仕様の袖口など、細部へのこだわりが光る一着です。



ジャケット選びに悩んでいる方は、今回の動画を参考に、自分にぴったりの一着を見つけてみてはいかがでしょうか。