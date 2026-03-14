10-0の7回コールドで韓国下す

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。大興奮のファンは決勝での日本戦に闘志満々。ドミニカ共和国と準決勝で対戦する米国ファンからは様々な声が上がった。

超重量打線が火を噴いた。2回に3点、4回に4点を奪って序盤で大量リードすると、7回2死一、三塁からウェルズが右翼へ3ラン。これで10-0とし、韓国をコールドで粉砕した。

ローンデポ・パークを埋めたファンはお祭り騒ぎ。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xは、「We want Japan! We want Sushi!（日本、かかってこい！ 寿司を持ってこい！） ドミニカ共和国ファンは韓国撃破の後に大興奮」とし、ファンの実際の様子を投稿した。

ドミニカ共和国が準決勝で対戦するのは米国で、日本代表「侍ジャパン」とは決勝でしか当たらない。そのため、無視されたような形となった米国ファンからは、Xに様々なコメントを寄せた。

「日本は逆山じゃないの？」

「俺も寿司食いたい」

「米国を倒さなきゃいけないこと理解しているのか？」

「ケンカ売る相手に気を付けろ」

「米国なんて相手にしていないんだな」

「米国ガン無視じゃん」

WBC連覇を狙う侍ジャパンは、14日（日本時間15日）にベネズエラとの準々決勝を戦う。



（THE ANSWER編集部）