KDDIと沖縄セルラーは、京セラ製スマートフォン「TORQUE G07」を2026年3月18日に発売する。

3眼カメラを背面に装備、AIカメラ機能も実装

タフネススマートフォン「TORQUE」シリーズに新モデルが登場。防水/防塵/耐衝撃に耐泥水性能を追加し、過酷な使用条件にも耐えられる。シリーズ史上最多だという37項目の試験をクリアするなど耐久性がさらに進化した。背面カバーにスリット構造を採用する。

同シリーズでは初だという、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」のデータ通信に対応。高速かつ大容量の5G通信（Sub6）を認識可能な「5G+」アンテナピクトにも対応する。

約5.4型フルHD＋（2160×1080ドット）有機ELディスプレーを搭載。OSは「Android 16」をプレインストールする。メモリーは8GB、内蔵ストレージは128GB。microSDXC（最大2TB）に対応する。

約5000万画素・超広角、同・広角、約500万画素・マクロの3眼カメラを背面に装備。メインカメラに新設計の「ナイトモード」を搭載する。カメラセンサーが大型化し、暗所での性能が向上した。「フレームイン録画」「影消し」など4つのAI（人工知能）カメラ機能を備え、様々なシーンを手軽に残せる。前面カメラは約800万画素。

専用タグを読み取るだけで設定をまとめて切り替えられるほか、専用の別売アクセサリー「タッチプラスタグ」に背面をタッチすると、アプリや機能を一発で起動可能な「タッチプラス」を実装する。

容量4585mAhの電池パックは取り外しや交換ができ、予備バッテリーに交換すれば長時間の利用が可能だ。従来モデル「TORQUE G06」の電池パックや充電器が流用できる。

カラーはレッド、ブラック、オリーブ（オンラインショップ限定）の3色。