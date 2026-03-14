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【のがちゃんねる】デスクワークの合間に4分！「肩甲骨から動かす」ことで背中と腕をスッキリさせる方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が「【4分でOK】座ったまま！背中も腕もみるみる変わる大人気トレーニング」と題した動画を公開しました。このプログラムは、椅子や床に座ったまま、たった4分間で背中と腕の引き締めを目指すエクササイズを紹介しています。



トレーニングは、あぐらの姿勢で胸を開閉する動きから始まります。両手を頭の後ろに添え、息を吸いながら肘を大きく開いて胸を反らし、息を吐きながら肘を閉じて背中を丸めます。のが氏は「肩甲骨から動かしましょう」とアドバイスしており、背骨の上部にある胸椎の動きを滑らかにすることがポイントです。



続いて、肘を90度に曲げて脇を締め、両手を外側に開く動きで肩周りをほぐします。その後は、片手を床につき、もう一方の腕を斜め上に伸ばして脇腹をストレッチ。さらに、ロボットのように両腕を交互に上下させる「ロボットアーム」で肩周りの筋肉を動かしていきます。



プログラムの後半では、両手を顔の前から手のひらを返して胸を開く動きで、肩甲骨をしっかり寄せます。最後は、肘を反対の手で固定し、腕を曲げ伸ばしすることで二の腕の上腕三頭筋を丁寧にストレッチして終了です。



特別な器具も不要で、デスクワークの合間や運動初心者でも手軽に挑戦できるこのトレーニング。日々のリフレッシュに取り入れて、スッキリとした背中と腕を目指してみてはいかがでしょうか。