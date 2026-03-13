「意味わからない」車の“ナンバープレート”折り曲げが続発　“同一犯”と見られるナゾ犯行　横浜市

ぐにゃりと折り曲げられたナンバープレート。

神奈川・横浜市で3月7日、10台以上の車が同様の被害に遭っていたことが分かりました。

13日に「イット！」が向かったのはその現場です。

元に戻そうとしたためか、ナンバープレートが波打った状態の車。

持ち主に話を聞くと、異変に気付いたのは7日の朝のことだったといいます。

被害にあった男性：

（午前）8時くらいに近所に住んでいる人から連絡があって、「ウチはやられてたけどお宅はどう？」と。出てみたらうちもやられていたので、みんなでびっくりした。

現場は横浜市南区の市営地下鉄蒔田駅から約400メートルほど離れた場所。

商店や住宅、マンションなどが立ち並ぶエリアです。

現場周辺をさらに取材すると、別の被害車両が止まっていました。

前ではなく後ろのナンバーが被害に遭った車です。

被害者の家族：

息子の車。（近所の人が）「お宅の車やられてるよ」と言うからみたら本当だと。気持ち悪い。なんのためにやったのか意味分からないから。何もメリットないじゃん。

同じ町内で被害に遭った車は8台。

そのうち7台は、一方通行のこの通り沿いに止まっていました。

同一犯によるとみられるこの犯行。

目的は一体何なのか。

被害者の1人からは気になる証言が得られました。

被害にあった男性：

やられているのは（道路の）こちら側だけ。反対側は被害受けてなくて。

被害箇所は、なぜか一方通行の狭い道路の片側に集中していました。

被害にあった男性は「近所のことを知っている人なのか、それとも通り魔的にやっているのか。犯人に望むことは、やめてくださいしかない。二度としないでください」と話します。

この通りは町と町の境界線で、向かって左側が通町、右側が中島町。

被害の多くは左側の通町に集中していました。

ただ警察によると、3月7日前後には中島町や近くの榎町などでも同様の事件が6件確認されているということです。

警察は器物損壊容疑で捜査に当たっています。