途中下車するには明確なルールがある

近年では、交通系ICカードやスマホによる改札通過が普及しているため、あまり見なくなった紙のきっぷですが、区間や運賃のほかに「下車前途無効」と書かれている場合があります。

【ウラ技！】「下車前途無効」を消すことができる!?（画像）

これは「一度改札を出て駅の外（下車）に出ると、そのきっぷの残りの区間（前途）は使えなくなる（無効）」ことを意味します。

ちなみに定期券を持っている人のなかには、買い物などのために途中駅で下車したことがある人もいるでしょう。これが可能なのは、定期券の券面に「下車前途無効」の記載がないためです。

すべてのきっぷに「下車前途無効」と記載されているわけではありません。JRを例に挙げると、片道の営業キロが100km以内の普通乗車券（一般的なきっぷ）には、この記載があります。

例えば、東京駅から横浜駅までのきっぷを購入した場合、営業キロは100kmを超えません。この場合、川崎駅で途中下車してしまうと、そのきっぷは無効となり、横浜駅までの運賃を新たに支払う必要があります。

一方、営業キロが100kmを超える場合、一部の企画乗車券やチケットレス商品などを除き「下車前途無効」の記載はなくなります。

ただし、東京・大阪・福岡・仙台・新潟の近郊に設定されたJRの特定運賃区間である「大都市近郊区間」の場合は、この限りではありません。

このエリアでは、最も安い経路で運賃が計算され、実際の乗車経路を自由に選べますが、JR東日本は2025年3月のダイヤ改正で「東京近郊区間」を大幅に拡大し、長野エリアの23駅を新たに編入しました。

以前は、新宿駅から長野駅まで在来線経由のきっぷを購入すると営業キロは100kmを超え、大都市近郊区間外だったため、「下車前途無効」の記載はありませんでした。そのため、長野駅に到着する前に近郊区間外の駅で途中下車しても、きっぷは引き続き使用でき、買い物などを楽しむこともできました。

しかし、長野エリアが東京近郊区間に組み込まれたことで、現在は「下車前途無効」と記載されるようになっています。

大都市近郊区間の拡大は、Suicaが使える駅が増えるというメリットがある一方で、途中の駅で改札を出ることができなくなり、きっぷの「途中下車」という旅の醍醐味が制限される結果にもなりました。

ただし、このルールが適用されるのは「在来線のみ」を利用する場合です。途中で新幹線を利用すれば、依然として100kmを超える乗車券で途中下車が可能となります。