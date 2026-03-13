消費者庁は「イモトのWiFi」などを貸し出す運営会社に、「お客様満足度 No.1」などの表示に根拠がなかったとして、約1億7300万円の課徴金納付命令を出しました。

消費者庁は自社ウェブサイトや旅行ガイドブックに掲載した広告での「お客様満足度 No.1」などの表示が、景品表示法違反にあたるとして、12日、モバイルルーター「イモトのWiFi」を貸し出す運営会社「エクスコムグローバル」に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出しました。

課徴金の対象となった表示をしていた期間は、2020年2月から、2024年5月までの間です。

消費者庁によりますと、これらの表示の根拠について「エクスコムグローバル」は外部に委託した調査結果によるとしているものの、実際は、回答者に対し「イモトのWiFi」や他の業者のレンタルサービスを実際に利用したことがあるかどうか確認していないなど客観的な調査に基づくものではなかったと結論づけています。

消費者庁は2024年2月、「エクスコムグローバル」に対し、再発防止策や誤った表示であることを消費者に周知することなどを命じる措置命令を出していました。

これに対し、「エクスコムグローバル」は、「調査を実施した外部の調査会社が複数回、適法性を確認するなど相当の注意を尽くしていた」とし、「今後は法的措置の手続きを含めて、当社の正当性を主張していく」と反論しています。