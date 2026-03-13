ヘラヘラ三銃士まりな「顔面が大変な事に」整形ダウンタイム3日目の姿公開「想像以上に大掛かりでびっくり」「美に対するストイックさに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】ヘラヘラ三銃士のまりなが3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容整形後のダウンタイム中の姿を公開した。
【写真】34歳YouTuber「想像以上に大掛かり」腫れた顔に包帯巻いた痛々しい姿
まりなは「今日の動画」「まりなの顔面が大変な事になりました」と記し、同日公開した自身のYouTubeチャンネルの動画を紹介。2月26日にInstagramストーリーズにて投稿された写真では鼻筋と鼻の下がガーゼで覆われたダウンタイム中の姿を披露していたが、この日投稿された美容整形後3日目の写真には、それに加えて頭から顎にかけて包帯が巻かれ、目も腫れた姿を見せている。
また同動画では、美容整形の施術内容について説明。「脂肪をおでこにちょっと入れた」と額の他、頬やほうれい線への脂肪注入、二重埋没法、鼻への軟骨移植、上唇をM字型にする施術なども行ったことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「想像以上に大掛かりでびっくり」「美に対するストイックさに尊敬」「早く腫れが引くといいね」「理想のお顔に会えるの楽しみ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
