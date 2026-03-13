Photo: 山田洋路

ビジネスに映えるスマートさと、一日中ストレスのない着け心地は両立できるのか？ それが今回の検証テーマです。

ピンホール式ベルトで、穴の位置に自分の体を合わせにいくような状況に、なんとなく本末転倒感を抱いていた筆者が、Ace_Leather Factoryの「次世代レザーベルト（3cm幅ナロータイプ）」を実際に使って確かめました。

姫路レザーの質感と経年変化ポテンシャル

Photo: 山田洋路

3cm幅ナロータイプの「次世代レザーベルト」を実際に目の前にすると、想像以上にスタイリッシュ。

普段は3.5cm幅の一般的なベルトを使っているのですが、たった5mmの差なのにナロータイプのほうが「きちんと感」と「洗練さ」が際立つ印象です。

バックルはシルバーのニッケルメッキにサテーナー加工が施されていて、ギラギラせず上品な光沢。スーツにはもちろん、ジャケパンスタイルにもすんなり馴染みそうな佇まいです。

Photo: 山田洋路

姫路産のベジタブルタンニン鞣しの一枚革ということで、マットな表面に革本来の風合いが感じられます。使い込むほどにツヤが増していく経年変化が楽しみになる、そんな第一印象でした。

無段階調整は体感できるか？ ピンホール式との比較

Photo: 山田洋路

まず最も気になっていた「1mm単位の無段階調整」の使い心地を確かめてみました。

普段使っているピンホール式ベルトでは、おなか周りのコンディションによって「ひとつ締めるときつい、ひとつ緩めると隙間ができる」という状態がどうしても起きがち。朝はちょうどよくても、午後になると微妙にフィット感が変わっています。

Photo: 山田洋路

「次世代レザーベルト」を試してみると、この悩みが気にならないです。バックルに革を通すだけで、まさにちょうどいいところでピタッとロックしやすい。

これなら朝の装着時も、午後にほんの少し緩めたいときも、引いて締める・レバーを押して緩めるという直感的な操作で、自分好みのフィット感を保ちやすいと感じました。

食後・着席時の「一瞬解放」はバレないか？

Photo: 山田洋路

このベルトの真価が試されるのは、ランチ後のオフィスや会食の席です。実際にランチ後、デスクに座った状態で片手でベルトを緩めてみました。バックルのレバーをそっと押すだけで、ロックが解放されます。所要時間はほんの一瞬。

従来のベルトで穴をひとつ緩めようとすると、両手を使ってバックルのピンを穴から抜き、別の穴に差し替えるという動作が必要です。

これはどう見ても「ベルトを緩めている」とわかる動き。一方、このベルトのレバー操作は、はたからすると腰元に軽く手を添えただけにしか見えないでしょう。

しかも、ピンホール式のように「カチャカチャ」という金属音もなし。こっそりリラックスできる点は、特にビジネスシーンでありがたいポイントなんじゃないでしょうか。

ロック強度と耐久性。動いてもズレないか？

Photo: 山田洋路

「穴がないのに本当にしっかり固定されるのか?」という不安は、使う前に誰もが感じるところだと思います。

実際に装着した状態で、しゃがみ込みや小走りなど日常動作も実施していますが、ベルトのズレや緩みは感じませんでした。バックル内部の樹脂ストッパーが革をしっかり挟み込んでおり、引っぱってもロックが外れる気配はありません。

万が一、革の部位や硬さの個体差でロックが弱く感じる場合は、バックルのレバーを押し下げることでストッパーをさらに強く締め付けられるという「小技」も用意されています。この配慮は実用的で好感が持てます。

股上の違うパンツで使い回せるか？

Photo: 山田洋路

個人的に嬉しかったのがこの点です。スラックスとタイトめのカジュアルパンツ、股上が微妙に異なる2本のパンツで同じベルトを使ってみました。

ピンホール式だと、パンツを替えるたびにベルトの穴位置が変わり、「このパンツにはこのベルト」といった使い分けが必要になることがありますが、無段階調整の「次世代レザーベルト」なら、パンツの股上が変わっても自分にちょうどいいところで止められる。

メンズのみならずレディースでも使いやすい幅感で、ハイウエストのパンツにもちょうどいいんじゃないでしょうか。

3cm幅ナロータイプの「次世代レザーベルト」を使ってみて嬉しかったのは、ベルトのことを考えなくていい自由が手に入ったことです。

3デザイン×5カラー、計15通りのラインナップから、自分のスタイルに合う1本が選べるのもナイス。サイズはレギュラー（ウエスト95cm対応）のほか、ロングサイズ（ウエスト115cm対応）も用意されています。気になった方は、プロジェクトページをチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

