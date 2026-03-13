“論破王”ひろゆきこと西村博之氏（49）が13日、丸井織物（マルオリグループ）が運営する「アップティー」の最高マーケティング責任者（CMO）に就任し、都内で行われた就任発表に出席した。

質疑応答の中で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を視聴しているか？ と聞かれると、ひろゆき氏は「WBC、見ていなくて五輪も気付いたら終わってしまった。世間から離れたところで暮らしております」と笑いながら語った。

一方で「地上波で流さないという判断自体が、野球に興味を持つファン自体を減らしてしまう。悪手じゃないかと思う。スポーツは、多くの人が無料に見られて発展していくと思う。金、払った人だけが見られるなら、衰退していく」と持論を展開した。

石川県金沢市が本社のアップティーは、写真や画像でTシャツなどのオリジナルグッズを作成できるサービスなどを展開している。ひろゆき氏は「Amazonさんは、日本だけで売上4億円。普通の流通も動くけれど、ネットでも動く時代。地方でも効率、良いよねと。僕らと地方で、しっかりものを作っている人間が組むと、うまくいくよね、と」と就任の意図を語った。

そして「東京の時代が収束し、地方の時代になった方が良いと思う、ネットで知られるので。地方で埋もれそうだなという技術を、お伝えいただければ一緒にやりたい」と意欲を見せた。