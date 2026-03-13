米国などで開催されるW杯北中米大会の出場をめぐり混乱が続くイランサッカー協会は12日、声明を出した。同国代表のインスタグラムアカウント上で「W杯は歴史的かつ国際的なイベントでその統括団体はFIFAであり、いかなる個人や国でもない」、「イラン代表をW杯から排除することは誰にもできない。排除されうる唯一の国は“開催国”という肩書きを持ちながらこの世界的イベントに参加するチームの安全を確保する能力を欠いている国だけだ」などと米国を批判した。

この声明は、トランプ米大統領が同日、イラン代表に関し「W杯に参加することは歓迎するが、彼らの生命と安全のためには、そこにいることは適切ではないと本当に信じている」とSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した後に発表された。

イランは米国とメキシコ、カナダを舞台に6月11日に開幕するW杯の予選を突破。1次リーグ3試合を米国で戦うことが決まっている。しかし、米国とイスラエルによる攻撃で最高指導者ハメネイ師が殺害されたことを受け、ドンヤマリ・スポーツ・青年相が11日に国営放送で「この腐敗した政権（米国）が我々の指導者を暗殺したことを考えると、いかなる状況でも我々はW杯に参加することはできない」と参加見送りを明言。ボイコットが現実味を帯びる状況となっている。

国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長が「今こそ人々を一つにするW杯のようなイベントが必要」と訴えている中で、波紋が広がり続けている。