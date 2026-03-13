この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「NETFLIXで今一番アツい映画BEST9【おすすめ映画紹介】」と題した動画を公開。1月から2月にかけてNetflixで配信が開始された映画の中から、おすすめの9作品を独自の視点で紹介している。

動画でまず「今看板タイトルなのはこれ」と紹介されたのは、マット・デイモンとベン・アフレックが主演を務めるクライムスリラー『Rip/リップ』だ。

同作は、マイアミの警官たちが廃墟で発見した数千万ドルの現金をきっかけに、チーム内の信頼関係が崩壊していく様を描いたサスペンス。投稿者は、金によって人間の欲望が渦巻く本作を「おカネは人を狂わせるぜ」と表現し、単なるアクションだけでなく、極限状態に置かれた者たちの疑心暗鬼をじっくりと描くサスペンスフルな前半部分を高く評価した。

続いて、1996年公開のホラー映画の金字塔『スクリーム』を取り上げた。従来のホラー映画をメタ的に批評するような作風が特徴で、投稿者は「単なる業界内輪ネタで終わっていないのが凄い」と分析。人気絶頂だったドリュー・バリモアが演じるキャラクターが、映画冒頭で無惨に殺害されるという衝撃的な展開についても触れ、今なお色褪せない傑作だと語った。

ほかにも、金儲けに奔走するティーン2人組のひと夏を描いた青春映画『スナックバーへようこそ』を紹介。「Theひと夏の青春映画すぎる」と評し、思春期特有の全能感と、現実を前にした時の“ダサさ”をリアルに描き出した作品だと解説している。

投稿者は、本作で紹介した映画について「最高に男クセェエンターテインメントに仕上がっている」と総括。骨太なアクションやスリラーを求めている映画ファンにとって、見逃せないラインナップとなっている。

