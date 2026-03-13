¤Ê¤¼¡È¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉã¿Æ¡É¤Ï5ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»à¤Ê¤»¤¿¤Î¤«¡£ÌÜ¹õµÔÂÔ»à»ö·ï¡¢²Ã³²Éã¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÀµµÁ´¶¤È¤Ï¡¼¡¼»ö·ïÄÉ¤¦¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë
¡¡2018Ç¯3·î¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Á¥¸Í·ë°¦¤Á¤ã¤ó¡Ê5ºÐ¡Ë¤¬Î¾¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±»àË´¤·¤¿»ö·ï¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»àË´»þ¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï170¤«½ê°Ê¾å¤Î½ý¤äáÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó12.2kg¤È¡¢É¸½à¤è¤ê5kg¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¹áÀî¸©¤«¤éÌÜ¹õ¶è¤ØÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î¤â¤È¤ØÊì¿Æ¤È¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é40ÆüÂ¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬4kg¤â¸º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éã¿Æ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ï¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Î¿ê¼å¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ÏËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÔÂÔ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¡¡¡½¡½ÂçºåÆó»ùÃÖ¤µî¤ê»à»ö·ï¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»ùÆ¸µÔÂÔ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¡¼Ò²ñ¤Ï²ÈÂ²¤Ë²¿¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ»ö·ï¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤ÎµÔÂÔ»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿ù»³½Õ»á¤Ë¡¢Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¿²¤¿¤¤ê¤Ç¿©»ö¤âÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¡¦Í¥Î¤¤¬µÔÂÔ¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢Éã¡¦ÍºÂç¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªDV¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÍºÂç¤¬·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤òµÔÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡»ö·ï¸å¡¢Á¥¸ÍÉ×ºÊ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Î¡¼¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÍºÂç¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ËËèÆü4»þ¤Ëµ¯¾²¤¹¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÈÂÎ½Å¤Ê¤É¤òÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¡¤¸¤Ö¤ó¤«¤é¡¡¤¤ç¤¦¤è¤ê¤«¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤¢¤·¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¡¤â¤¦¤ª¤Í¤¬¤¤¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤â¤¦¤ª¤Ê¤¸¤³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¡×
¡¡¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤æ¤ë¤·¤ò¸ð¤¦ÈáÄË¤ÊÆâÍÆ¤¬²¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·Á°ÊÔ¤Ë¤âµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÍºÂç¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥Î¤¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È½·èÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ë¿´¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤ÏÍ¥Î¤¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿2016Ç¯4·îÄ¾¸å¤«¤é¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ËÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹áÀî¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤¿°ì²È¤¬Åìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿2018Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢ÍºÂç¤ÎµÔÂÔ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÍºÂç¤Î²á¹ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎÅªË½¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢Îä¤¿¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÆ»¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó1½µ´ÖÁ°¤´¤í¤«¤é¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¡¢¼«ÎÏ¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤â¼õ¤±¤Ä¤±¤º¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤âÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÍÆÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÏÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤µ¤»¤º¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¢¡¹áÀî¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Î¾¿Æ
¡¡¤Ê¤¼ÍºÂç¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÈà¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜ»ö·ï¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ù»³»á¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç¤ÎËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢ÁÐÊý¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¿´Íý´ÕÄê¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤Ï²¬»³¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Å¾¶ÐÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ°é¤Á¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£ÍÄ¤¤»þ¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÏÉÔÃç¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍºÂç¤ÏÅÔÆâ¤Î»äÂç¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¾åµþ¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏIT´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Ð¤áÀè¤¬·«¤êÊÖ¤·µÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢ÍºÂç¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç»¥ËÚ¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÄ«ÓÒÅÇ¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¶Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼é¤ëÎÏ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¿ù»³»á¡Ë
¡¡»àË´»þ¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï170¤«½ê°Ê¾å¤Î½ý¤äáÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó12.2kg¤È¡¢É¸½à¤è¤ê5kg¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¹áÀî¸©¤«¤éÌÜ¹õ¶è¤ØÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î¤â¤È¤ØÊì¿Æ¤È¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é40ÆüÂ¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤¬4kg¤â¸º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éã¿Æ¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ï¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Î¿ê¼å¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¿²¤¿¤¤ê¤Ç¿©»ö¤âÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¡¦Í¥Î¤¤¬µÔÂÔ¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢Éã¡¦ÍºÂç¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªDV¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÍºÂç¤¬·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤òµÔÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡»ö·ï¸å¡¢Á¥¸ÍÉ×ºÊ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Î¡¼¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÍºÂç¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤±¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ËËèÆü4»þ¤Ëµ¯¾²¤¹¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÈÂÎ½Å¤Ê¤É¤òÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¡¤¸¤Ö¤ó¤«¤é¡¡¤¤ç¤¦¤è¤ê¤«¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤¢¤·¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¡¤â¤¦¤ª¤Í¤¬¤¤¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤â¤¦¤ª¤Ê¤¸¤³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡¡¤æ¤ë¤·¤Æ¡×
¡¡¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤æ¤ë¤·¤ò¸ð¤¦ÈáÄË¤ÊÆâÍÆ¤¬²¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·Á°ÊÔ¤Ë¤âµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÍºÂç¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥Î¤¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢È½·èÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ê·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ë¿´¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤ÏÍ¥Î¤¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿2016Ç¯4·îÄ¾¸å¤«¤é¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ËÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢²áÅÙ¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹áÀî¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤¿°ì²È¤¬Åìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿2018Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢ÍºÂç¤ÎµÔÂÔ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÍºÂç¤Î²á¹ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎÅªË½¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢Îä¤¿¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÆ»¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó1½µ´ÖÁ°¤´¤í¤«¤é¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¡¢¼«ÎÏ¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤â¼õ¤±¤Ä¤±¤º¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤âÌá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÍÆÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ÏÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤µ¤»¤º¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¢¡¹áÀî¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Î¾¿Æ
¡¡¤Ê¤¼ÍºÂç¤Ï¡¢·ë°¦¤Á¤ã¤ó¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÈà¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜ»ö·ï¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ù»³»á¤Ï¡¢Ë¡Äî¤Ç¤ÎËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢ÁÐÊý¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¿´Íý´ÕÄê¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤Ï²¬»³¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Å¾¶ÐÂ²¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ°é¤Á¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£ÍÄ¤¤»þ¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÏÉÔÃç¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍºÂç¤ÏÅÔÆâ¤Î»äÂç¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¾åµþ¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏIT´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Ð¤áÀè¤¬·«¤êÊÖ¤·µÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢ÍºÂç¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç»¥ËÚ¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÄ«ÓÒÅÇ¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¶Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼é¤ëÎÏ¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¿ù»³»á¡Ë