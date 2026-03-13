この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「我が子が可愛いと思えない…」は母親失格か？ 12人産んだ助産師が断言、SNSの“キラキラ育児”に惑わされるな

12人産んだ助産師HISAKOさんが自身のYouTubeチャンネルで「【母親失格？】乳児期・イヤイヤ期・反抗期…思い通りにならない子育て」と題した動画を公開した。「我が子が可愛いと思えない」という感情に悩む母親たちに対し、それは自然なことであり、「子育てに向いている人などいない」と自身の経験を交えながら語った。



動画の冒頭でHISAKOさんは、他人の子どもは無条件に可愛いと思えるのに、自分の子どもに対しては「可愛い、でも…」という複雑な感情が伴うのはなぜか、と問いかける。その背景として、SNSなどで見られる「我が子が可愛くて仕方がない」といった理想的な母親像と現実のギャップに触れ、それに共感できないことで「自分は母親として失格なのでは」「母性がないのかも」と自己嫌悪に陥る母親が多い現状を指摘した。



驚くべきことに、12人の子育てを経験した助産師であるHISAKOさん自身も、第一子を出産した際の心境を赤裸々に告白。初めて我が子を目の当たりにした時、「あ、赤ちゃんやんな。以上」という冷静な感情しか湧かなかったという。さらに、「仕事でもないのになんで授乳して、お風呂に入れて、世話をしなあかんねんやろ」と感じてしまい、「子育てに向いてないのかもって、大きな勘違いをしていたかもとすごく悩みましたね」と当時を振り返った。



HISAKOさんは、こうした感情は決して母親失格の証ではないと強調する。特に初めての育児では、正解がわからず、小さな命を預かる重圧からくるものだと分析。母性は産んだ瞬間に完成するものではなく、「この子と酸いも甘いも、腹立つことも、可愛いな笑うことも、いろんなことが不安なことも、いっぱいっぱい歴史を積むことで母性っていうのはどんどん育まれていくのね」と、時間をかけて育むものだと説いた。



最後に、子育てが思い通りにいかずイライラするのは、子どもの「存在そのもの」を否定しているのではなく、自分の思い通りにならない「行動」に対してイライラしているだけだと解説。「この動画を見ているという時点で、あなたは愛情たっぷりのママなんだよ」と視聴者を力づけ、「子育てに向いている人なんか、この世の中にはいません」と断言し、誰もが試行錯誤を繰り返しているのだと締めくくった。