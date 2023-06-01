さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、NTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

マツキヨ、ココカラで花王商品がdポイント20％還元

3月31日までの期間中、対象店舗で花王の対象商品を1回1000円以上購入し、会計時にdポイントカードを提示して1ポイント以上ためるもしくはつかうと、購入金額の20％分がdポイントで進呈される。

進呈上限は、期間中1人3000ポイント。進呈時期は、2026年5月末ごろとなる。キャンペーンエントリーが必要。

また、ダブルチャンスとして、期間中にキャンペーン条件を3日以上達成すると、来店ポイントとして100ポイントが進呈される。

すかいらーくグループでdポイント最大100倍が当たる

3月31日までの期間中、ガストなどのすかいらーくグループ対象店舗で、会計時にdポイントカードを提示し、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選でdポイントが最大100倍となる。

特典内容は、1等の100倍が500名、2等の10倍が1000名、3等の2倍が8500名。ポイントの進呈時期は、5月末。キャンペーンエントリーが必要。

d払い残高へチャージすると最大1万ポイント当選＆送金で最大500ポイント

3月31日までの期間中、d払い残高へ1000円以上チャージし、合計500円以上買い物をすると抽選で最大1万ポイントが当たる。特典と当選本数は、1万ポイントが100名、1000ポイントが1000名、500ポイントが5000名。

チャージ方法は、セブン銀行ATMまたは銀行口座からの入金が対象となる。

また、d払い残高から合計1000円以上の送金を行うと100ポイントがプレゼントされ、最大5名分まで適用される。

なお、どちらもキャンペーンエントリーが必要となる。

「d払いタッチ」の新規登録や利用でポイントプレゼント

4月30日までの期間中、Apple PayもしくはGoogle Payで、d払いタッチをはじめて設定したユーザーに200ポイントが進呈される。

また、d払いタッチで合計3000円以上を支払うと、dポイントがプレゼントされる。登録がApple Payの場合は、合計支払額の20％分がポイントが進呈される。上限は3000ポイントまで。Google Payの場合は、2000万ポイントが山分けされる。上限は1ユーザーあたり600ポイントまで。

ポイント進呈時期は6月末以降で、キャンペーンエントリーが必要。

ENEOSで最大1万ポイント進呈

3月31日までの期間中、ENEOSで対象のユーザーがdポイントを合計3ポイント以上ためると、抽選で最大1万ポイントがプレゼントされる。特典と当選本数は、1等の1万ポイントが100名、2等の1000ポイントが1000名、3等の100ポイントが1万名となる。キャンペーンエントリーが必要。

ファミリーマートで最大1000ポイント進呈

3月31日までの期間中、ファミリーマートの対象店舗でdポイントカードを提示し1ポイント以上ためると、1000ポイントが100名、100ポイントが9900名に当たる。対象店舗は、東北・北海道地方の店舗。キャンペーンエントリーが必要。

アダストリアで1000ポイント進呈

3月31日までの期間中、and ST会員IDと「dアカウント」を連携し、and STの実店舗／WEBストアで200円以上の買い物を行い、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選で1000名に1000ポイントが進呈される。エントリーは不要。

エディオンでdポイント最大20倍のdポイントがプレゼント

3月31日までの期間中、対象商品を購入すると、最大20倍分のdポイントが進呈される。期間は第2弾が3月3日～15日、第3弾が3月17日～3月31日まで。

キャンペーン参加には、エディオンネットショップ上での「dアカウント」ログインが必要。

島忠×d払い 200万ポイント山分け

3月31日までの期間中、島忠・ホームズで1回5000円以上をd払いで支払うと、dポイント200万ポイントが山分けで進呈される。進呈上限は、1000ポイントまでで、1会計1口となる。キャンペーンエントリーが必要。

街のお店で最大2000ポイントが当たる

3月31日までの期間中、対象の加盟店でdポイントカードを提示し、1ポイント以上をため、2回以上会計したユーザーを対象に抽選で最大2000ポイントが進呈される。特典は、1等が2000ポイント、2等が500ポイント、3等が50ポイントとなる。

キャンペーンエントリーは不要だが、dポイントクラブアプリから抽選に4月10日までに参加する必要がある。

ローソンでボーナスdポイントを上乗せ

8月31日までの期間中、毎月1日～末日の間、ボーナスポイント対象商品をdポイントカードを提示し購入し、月合計で100ポイント以上のボーナスポイントをためると、もれなく20ポイントが追加でプレゼントされる。進呈上限は、月20ポイントまで。キャンペーンエントリーが必要。

小田急ショッピングセンター8施設でdポイントが20倍還元

3月15日までの期間中、対象施設でdポイントカードを提示し1ポイント以上をためると、通常の20倍のdポイントが進呈される。ポイントは、通常進呈分と特典分の19倍分のポイントが後日加算される。進呈上限は、500ポイント。キャンペーンエントリーが必要。