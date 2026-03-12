¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡ÙµÜÅÄ½ÓºÈ(Kis-My-Ft2)¤¬ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ç»²Àï¡ªPVÂè2ÃÆ¸ø³«¡ªOP¡¦ED¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÂç»°¹â Àé´Ý¹ÀÆóÌò¤ËµÜÅÄ½ÓºÈ(Kis-My-Ft2)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿PVÂè2ÃÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏBaby Canta¤¬²Î¤¦¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏSUPER¡úDRAGON¤¬²Î¤¦¡ÖNUMBER¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£OP¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¤Ï¡¢PVÂè2ÃÆÆâ¤Ç°ìÉôÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®¾ðÊó¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ï¡¢»ûÅèÍµÆó»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÂôÂ¼±É½ã¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄÆ»¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÌîµåÉô¤Ç¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¤é¤È¹â¹»Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£FIRST SEASON¡¢SECOND SEASON¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¸¶ºîÆ±ÍÍ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡Öact¶¡×¤¬2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¡Öact¶¡×Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
µÜÅÄ½ÓºÈ¤¬±é¤¸¤ëÀé´Ý¹ÀÆó¤Ï¡¢»ÔÂç»°¹â3Ç¯À¸¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¹µ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¡£µÜÅÄ¤Ï¡ÖÀé´Ý¹ÀÆóÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëï£¡¹¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÄ½Õ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿PVÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³Æ¹»Áª¼ê¤ÎÆ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ëÉ½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£°ð¾ë¼Â¶È¹âÅù³Ø¹»¡¢»ÔÂç»°¹â¡¢Ìô»Õ¹â¹»¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà¤é¤ËÄ©¤àÀÄÆ»¹â¹»¤ÏÂôÂ¼±É½ã¤¬¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸æ¹¬¤é3Ç¯À¸¤¬¤¤¤ë¸½¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄÆ»¹â¹»¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢PV¤Ç¤ÏBaby Canta¤¬²Î¤¦OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¤Î°ìÉô¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂôÂ¼¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤²Æ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£Baby Canta¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»×¤¤ºî¤Ã¤¿±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§ÈóºîÉÊ¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNUMBER¡×¤ò²Î¤¦SUPER¡úDRAGON¤Ï¡¢Á´´¬¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¡×¤ò²Î¤¦¤Ù¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÀ©ºî¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¥×¥í¥»¥¹¤â´Þ¤á¡¢SUPER¡úDRAGON¤é¤·¤¯¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼«¿®ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤è¤»¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î5Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
Àé´Ý¹ÀÆó¡ÊCHIMARU KOJI¡Ë cvµÜÅÄ½ÓºÈ
»ÔÂç»°¹â3Ç¯À¸¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¹µ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¡£
¡ãµÜÅÄ½ÓºÈ¥³¥á¥ó¥È¡ä
Àé´Ý¹ÀÆóÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëï£¡¹¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÀÄ½Õ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ
Baby Canta
¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡×¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎBaby Canta¤Ç¤¹¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçÌò¤ËºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤º²¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î1¶Êºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¤Ç¤¹¡ª
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò»×¤¤ºî¤Ã¤¿±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿È¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§ÈóºîÉÊ¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ED¥Æ¡¼¥Þ
SUPER¡úDRAGON
¡ÖNUMBER¡×
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´´¬¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤ëÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¹æµã¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¡×¤ò²Î¤¦¤Ù¤¤À¤Ê¤È¡£
À©ºî¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¥×¥í¥»¥¹¤â´Þ¤á¡¢SUPER¡úDRAGON¤é¤·¤¯¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼«¿®ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUPER¡úDRAGON¡¡¸ÅÀîµ£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù
2026Ç¯4·î5Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflixÀè¹ÔÇÛ¿®
¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§»ûÅèÍµÆó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¸ÅÅÜÅÄ·ò»Ö
µÓËÜ¡§¸ÅÅÜÅÄ·ò»Ö ¡¢Æ£ºé½ß°ì¡¢±§ÅÄÀîµ®¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Åì³¤ÎÓ¹¯ÏÂ
²»³Ú¡§É´ÀÐ ¸µ
Èþ½Ñ¡§²ÃÆ£¸»Ê
»£±Æ¡§º´Æ£ ÆØ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§º´Æ£ Ä¾
ÊÔ½¸¡§¾®Åç½ÓÉ§
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM Team Yoshioka
¡ÚCAST¡Û
ÂôÂ¼±É½ã¡§°©ºäÎÉÂÀ
¹ßÃ« ¶Ç¡§Åç粼¿®Ä¹
¸æ¹¬°ìÌé¡§Ý¯°æ¹§¹¨
ÁÒ»ýÍÎ°ì¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº
¾®Ì«½Õ»Ô¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
Àî¾å·û»Ë¡§²¼Ìî ¹É
Á°±à·òÂÀ¡§ÅÄ¿¬¹À¾Ï
Çò½£·òÆóÏº¡§²¼ºÊÍ³¹¬
ËãÀ¸ Âº¡§Â¼ÅÄÂÀ»Ö
ÅÏÊÕµ×»Ö¡§ÀÐÅÄ ¾´
¶â´Ý¿®Æó¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
Åì¾ò½¨ÌÀ¡§Áó°ææÆÂÀ
±üÂ¼¸÷½®¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
·ë¾ë¾»Ê¡§ÉðÆâ½ÙÊå
À¥¸ÍÂóÇÏ¡§»³²¼Âçµ±
Í³°æ ·°¡§Â¼À¥ Êâ
ÀõÅÄ¹ÀÊ¸¡§È«Ãæ Í´
·ë¾ë Å¯Ìé¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¾®Ì« Î¼²ð¡§²¬ËÜ¿®É§
ÂìÀî¡¦¥¯¥ê¥¹¡¦Í¥¡§Ï²ÀîÂçÊå
Áý»Ò Æ©¡§±©Â¿Ìî¾Ä
ÊÒ²¬Å´¿´¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
Íî¹çÇî¸÷¡§ÀÖ¾ë ¿Ê
ÂÀÅÄ°ìµÁ¡§ÃÝÆâ±É¼£
¹âÅç Îé¡§Æâ»³Í¼¼Â
À®µÜ ÌÄ¡§³áÍµµ®
¿ÀÃ« ¥«¥ë¥í¥¹ ½Ó¼ù¡§KENN
Çò²Ï¾¡Ç·¡§ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯
»³²¬ Î¦¡§·§Ã«·òÂÀÏº
ÌðÉô¹ÀÆó¡§µÜºêµ®µ¹
Â¿ÅÄÌî¼ù¡§»³Ã«¾ÍÀ¸
ÀÖ¾¾¿¸Æó¡§Âå±ÊÍã
¹ñÍ§¹½Å¡§ÃçÌîÍµ
¹ì Íë»Ô¡§¾®Ìî¸¾Ï
¿¿ÅÄ½ÓÊ¿¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
»°ÅçÍ¥ÂÀ¡§ÎëÌÚÃ£±û
½©ÍÕ°ì¿¿¡§¶âËÜÎÃÊå
¹ì ÍëÂ¢¡§À¾ô¥ÂÀÏ¯
Å·µ×¸÷À»¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
Àé´Ý¹ÀÆó¡§µÜÅÄ½ÓºÈ
ÅÄ¸¶ÍøÉ§¡§²ÃÆ£Î¼É×
ËÎÉô¹·Ìé¡§ÃçÂ¼½¡¸ç
Ìø³Ú½¡°ì¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
ÆàÎÉ¹¸»Ê¡§ßÀ ·ò¿Í
¡ãBaby Canta Profile¡ä
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£24ºÐ¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢DTM¡¢ºî»ìºî¶Ê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
2024Ç¯¤è¤êSNS¤Ç¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÅê¹Æ¡£Âº·É¤¹¤ëÀ±Ìî¸»¡ÖSUN¡×¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤¬°ìÈÕ¤Ç20ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É½¾ðË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥®¥¿¡¼¥¹¥¥ë¤ÏÅê¹ÆÅö½é¤è¤êÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
2024Ç¯10·î¤Ë 1st SG¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¥Ð¥Ó¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁª¤Ö´ë²è¡¢LINE MUSIC¡ØNEXT SPIKES Vol.4¡Ù¤ä Amazon Music¡ØBEST OF 2024 Breakthrough Artists¡Ù¤ËÁª½Ð¡£J-WAVE ¤Î 10 ·îÅÙ¡ØSONAR TRAX¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖTOKIO HOT 100¡×¤Ë¤ÆºÇ¹â5°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Shazam Discovery Japan ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âºÇ¹â 6 °Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï 1st EP¡ÖSHYBOY - EP¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Á´¹ñ53¶É¤Î¥é¥¸¥ª¤äTV¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¡¢¡ÖSHYBOY¡×¡Ö696936¡×¤Î 2 ¶Ê¤¬½é¤á¤ÆBillboard Heatseekers Songs¤ËTOP5 Æþ¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë·¹ÅÝ¤·¼«Á³¤È¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌÄ¤é¤¹¥í¥Ã¥¯Á³¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬Ä°¡£Ë®ÍÎÌä¤ï¤º¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢²ÎÍØ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤âÆâÊñ¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥»¥ó¥¹¤È¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãSUPER¡úDRAGON¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
»ÖÂ¼Îè±÷¡¢¸ÅÀîµ£¡¢¥¸¥ã¥ó³¤ÅÏ¡¢ÈÓÅçñ¥¡¢°ËÆ£ÁÔ¸ã¡¢ÅÄÃæÞ«´õ¡¢ÃÓÅÄÉ·ÇÏ¡¢¾¾Â¼ÏÂºÈ¡¢¼Æºê³Ú¤«¤é¤Ê¤ë9¿ÍÁÈ¿Ê²½·Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÄÌ¾Î¡É¥¹¥Ñ¥É¥é¡É¡£¥é¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë9¿Í¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Ì¥ÎÏ¡£
©»ûÅèÍµÆó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡¾SS¡¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://diaace.com/
Baby Canta ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://babycanta.com/
SUPER¡úDRAGON¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://super-dragon.jp/