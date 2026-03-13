この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「勇気を振り絞ったかアメリカの圧力なのか？」を公開した。動画では、AIを悪用した外国勢力による情報戦の脅威と、日本の無防備な現状について強い危機感を示している。

懲役太郎氏はまず、産経新聞と読売新聞が社説で「外国勢力がSNSを使い日本の世論を操作している可能性がある」と警告したことに触れ、これが国家安全保障を揺るがす事態だと指摘した。その根拠としてOpenAIの報告書を挙げ、AIに対して「日本の首相の評判を落とすにはどうすればいいか」といった政治工作の相談があった事実を明かした。

さらに、SNS上に突如現れた3000もの不審なアカウントについて言及。不自然な日本語や中国の簡体字、ロシア語が混じったこれらのアカウントが、一斉に日本政府や政策を批判しているという。懲役太郎氏はこの手口について、情報戦の真の目的は単なる嘘の拡散ではなく「社会を分断すること」だと説明。移民やワクチン、災害など意見が分かれやすいテーマを利用して国民同士の対立を煽り、国家を弱体化させることが狙いだという。

動画の終盤では、能登半島地震の直後に「ウクライナより日本を助けろ」という投稿が急増した事例を紹介し、その多くがロシアからの発信であったと指摘。AIの普及により数千から数万単位の世論工作が容易になった現代において、スパイ防止法などを持たない日本の情報防衛は非常に弱いと危機感を募らせた。

最後には、SNS上の情報に対して「誰が言って、どのようなっていうことを考えないと、雑なフェイクニュースで騙されてはいけません」と述べ、発信元や意図を冷静に見極めることの重要性を強調して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:28

日本の大手新聞が同時に発した警告と外国勢力による世論操作の可能性
02:57

OpenAIの報告書が明かす、AIへの奇妙な政治工作の相談
04:55

SNS上に突如現れた3000の不審アカウントの謎
07:22

対立を煽る情報戦、その本当の目的は「社会を分断すること」
12:04

能登半島地震でも起きていた、ロシア発信の世論工作

