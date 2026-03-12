出世しない人は「得意なこと」だけをやり続ける。じゃあ、出世する人は？

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

出世しない人、出世する人

仕事ができるのに、なぜか出世しない人がいます。

与えられた仕事は完璧にこなす。専門性も高い。周囲からの評価も悪くない。

それでも、キャリアが大きく伸びない。

なぜでしょうか。

『ゆるストイック』という本では、その原因を「ニッチ戦略の欠如」にあると指摘します。

一部の超人的な才能を持つ人を除けば、誰もが戦略的に自分なりの「ニッチ」を探す必要があります。

なぜなら、どんなに努力を重ねても、才能や能力では上には上がいるからです。

では、自分に合ったニッチをどのような基準で探せばいいのでしょうか。

おすすめは、「好き」と「得意」の2つが重なっている領域を見つけることです。

自分がやっていることを注意深く観察して、「周りから褒められるが、自分にとっては楽にこなせること」を見つけることで、自分の個性や強みが浮かび上がってきます。

続けることがまったく苦痛でないのであれば、「好き」と「得意」が重なっている領域と考えていいでしょう。

――『ゆるストイック』より

ここで重要なのは、「得意だけでは足りない」という点です。

得意なことだけをやる人は、確かに安定します。

しかし、その領域には必ず上位互換が存在します。

より経験のある人、より能力の高い人、より時間を投下できる人。そうした競争の中では、突き抜けることが難しい。

出世する人は「戦う場所」を選ぶ

本書は、ニッチを見つける際の考え方も提示しています。

「好き」と「得意」が見つかれば、あとは試行錯誤しながら、十分に戦える「ニッチ」を絞り込んでいきます。

・好きなこと

・得意なこと

・需要があること

この3つが重なる領域が見つかれば理想的ですが、ここでは順番が重要です。

まず、「好きなこと」を自分との対話によって見つけます。

次に、「得意なこと」は周りの反応やフィードバックから理解できるものです。

注意すべきなのは、3つ目です。

「需要があること」は、社会の動向や経済、競合相手などとの関係で変動するものです。

――『ゆるストイック』より

つまり、出世する人は「能力」よりも「ポジション」を設計しています。

好きなことを軸にする。

得意なことで勝負する。

そこに需要が重なる場所を探す。

この三つが交わる場所が、戦うべきニッチです。

得意なことだけでは、埋もれる

出世しない人は、「得意なこと」を磨き続けます。

出世する人は、「得意なことをどこで使うか」を考えます。

前者は能力を強化する。

後者はポジションを設計する。

ゆるストイックとは、努力を増やすことではありません。

自分が勝てる場所を見つけ、そこに集中することです。

得意なことをやるだけでは、競争に巻き込まれる。

好き・得意・需要が重なるニッチを見つけた人だけが、そこから抜け出します。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

