人工知能（ＡＩ）を備えたドローン（無人機）が、戦場を一変させている。

ロシアのウクライナ侵略で両国とも多用しているのに続き、米軍がイラン攻撃に投入した。

ビデオゲームのような操作ひとつで、多数の人命が奪われていく現実に戦慄（せんりつ）を覚える。

米軍はイラン攻撃で、自律飛行できる自爆型ドローンを初めて実戦に使用している。自国の人的被害を抑えられるうえ、低コストで大量生産できる利点がある。イランもドローンで周辺国の石油施設などを破壊している。

一方、ウクライナでは、ロシア軍がドローンを、市民を狙った「人間狩り」と呼ばれる攻撃に使っている。非道極まりない。

ＡＩの登場で、戦場では人を殺傷している実感がますます希薄になっているのではないか。

米ホワイトハウスは、イラン攻撃の実際の映像と、人気ビデオゲームの画面を組み合わせた動画を投稿した。戦争とゲームを同列に並べる感覚にあぜんとする。退役軍人らが「戦争はゲームではない」と批判したのは当然だ。

トランプ政権がＡＩの軍事利用を強引に進めようとしていることにも、懸念を禁じ得ない。米新興企業アンソロピックに対し、ＡＩ技術の軍事利用を制限する規制撤廃を要求し、拒否されると政府調達から排除すると脅した。

ＳＦ作家アイザック・アシモフは１９５０年の作品で「ロボットは人間に危害を加えてはならない」など、ロボット工学３原則を提示した。ＡＩが軍事利用されている今こそ、人類はもう一度、原点に立ち返るべきだ。

仮に人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器が実用化されれば、人類全体が脅威にさらされる恐れがある。

国連総会は昨年１２月、軍事領域におけるＡＩ規制の必要性について明記した決議を採択した。日本を含む１６７か国が賛成した一方で、米国とイスラエル、ロシアなど５か国が反対した。

特に米国は、多国間のルール作りに強く反対している。ＡＩ先進国としての優位性が損なわれることを懸念しているのだろう。

だが、先端技術の危険から目を背けていては、軍事大国の米国であっても殺人ＡＩの恐怖を免れる保証はない。

日本は、無差別攻撃などを禁じた国際人道法に反する兵器の開発や使用は行わない立場を取る。国連を通じ、法的拘束力のある国際ルール作りを主導すべきだ。