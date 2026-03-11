この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウが「【工場転職】三菱自動車の期間工は何月にいくら稼げる？2026年給料シミュレーション」を公開した。



工場転職のプロであるケンシロウ氏が、三菱自動車の期間工（期間従業員）として働いた場合の収入シミュレーションと待遇の魅力を徹底解説。数ある自動車メーカーの中でも、三菱自動車は「貯金したい人向け」の環境が整っているとし、その理由として圧倒的な「手取り額の多さ」と「生活コストの低さ」を挙げた。



動画ではまず、基本待遇について解説された。時給は1,349円～1,404円と設定されており、ケンシロウ氏は「めっちゃ刻んでくるんですよ」とその細かさに触れつつ、深夜手当や残業手当が手厚くつく点を強調した。特筆すべきは食事環境である。工場の食堂は24時間利用可能で、平日・休日を問わず「食事が無料」だという。ケンシロウ氏はこれを「めっちゃ神なプラン」と評し、食費が一切かからないことが貯金スピードを加速させると説明した。さらに、入社時の選考プロセスについても「面接がない」という驚きの事実を明かした。書類選考のみで合否が決まる「スピード入社」が可能であり、工場経験者などあれば年齢を重ねていても採用される可能性が高いと語る。



解説の後半では、2026年時点を想定した具体的な給料シミュレーションが行われた。残業や夜勤を含めた試算によると、初年度の年収は「5,596,030円」、手取りにして「約447万円」に達するという。さらに、トヨタ自動車やデンソーといった他社メーカーとの3年間勤務時の手取り総額を比較。トヨタが約1,521万円、デンソーが約1,575万円であるのに対し、三菱自動車は「16,394,011円（手取り約1,334万円）」と最も高い数値を叩き出した。ケンシロウ氏は、三菱自動車は夜勤の時間帯が深く深夜手当がつきやすいことや、入社祝い金・満了金の支給額が大きいことが要因だと分析している。



ケンシロウ氏は「これで食費がないとなったら、かなり貯金ができる」と結論付けた。生活固定費を極限まで下げつつ、高水準の手取り収入を得られる三菱自動車の期間工は、短期間で資産形成を目指す層にとって有力な選択肢と言えるだろう。