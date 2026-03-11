既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開する「iPhone」シリーズにおいて新たに最新チップセット（SoC）「Apple A19」を搭載してAIサービス「Apple Intelligence」にも対応した5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 17e」を発表しました。日本を含む70以上の1次販売国・地域で2026年3月11日（水）に発売され、日本ではAppleからオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）が販売されるほか、NTTドコモやKDDI・沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルといった移動体通信事業者（MNO）からも販売されています。



iPhone 17eの正面。画面はiPhone 16eと同じく6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ iPhone 17eの正面。画面はiPhone 16eと同じく6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ

機種 iPhone 17e iPhone 17 iPhone 16e iPhone 16 iPhone SE

（第3世代） 発売日 2026年3月 2025年9月 2025年2月 2024年9月 2022年3月 価格 99,800円〜 129,800円〜 99,800円〜 124,800円〜 62,800円〜 大きさ 146.7x71.5x7.8mm 149.6x71.5x7.95mm 146.7x71.5x7.8mm 147.6x71.6x7.8mm 138.4x67.3x7.3mm 重さ 169g 177g 167g 170g 144g 本体色 白、黒、桃 白、黒、青、緑、桃 白、黒 白、黒、青、緑、桃 黒、白、赤 素材（前面、背面、側面） Ceramic Shield 2

ガラス

アルミニウム Ceramic Shield 2

カラーインフューズドガラス

アルミニウム Ceramic Shield

ガラス

アルミニウム Ceramic Shield

カラーインフューズドガラス

アルミニウム ガラス

ガラス

アルミニウム 画面 6.1型

Super Retina XDR

1170×2532ドット

460ppi

200万：1

最大輝度800nits 6.3型

Super Retina XDR

1206×2622ドット

460ppi

200万：1

最大輝度1000nits 6.1型

Super Retina XDR

1170×2532ドット

460ppi

200万：1

最大輝度800nits 6.1型

Super Retina XDR

1179×2556ドット

460ppi

200万：1

最大輝度1000nits 4.7型

Retina HD

750x1334ドット

326ppi

1400：1

最大輝度625nit 切り欠き ノッチ パンチホール ノッチ パンチホール なし SoC A19 A19 A18 A18 A15 CPU 6コア 6コア 6コア 6コア 6コア GPU 4コア 5コア 4コア 5コア 4コア NPU 16コア 16コア 16コア 16コア 16コア ストレージ 256GB

512GB 256GB

512GB 128GB

256GB

512GB 128GB

256GB

512GB 64GB

128GB

256GB 背面カメラ 48MP Fusion 48MP Dual Fusion＋48MP Fusion Ultra Wide 48MP Fusion 48MP Fusion＋12MP Ultra Wide 12MP Wide 前面カメラ 12MP 18MP 12MP 12MP 7MP キー アクションボタン アクションボタン

カメラコントロール アクションボタン アクションボタン

カメラコントロール 着信／消音スイッチ 衛星通信 ◯ ◯ ◯ ◯ ー 無線LAN Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 6 5.3 5.3 5.0 UWB ー ◯

（第2世代） ー ◯

（第2世代） ー 電池容量 4005mAh 3692mAh 4005mAh 3561mAh 2018mAh 動画再生時間 26時間 30時間 26時間 22時間 15時間 無線充電 ◯ ◯ ◯ ◯ ー MagSafe ◯

（最大15W） ◯

（最大25W） ー ◯

（最大25W） ー 防水・防塵 IP68 IP68 IP68 IP68 IP67 生体認証 Face ID

（顔） Face ID

（顔） Face ID

（顔） Face ID

（顔） Touch ID

（指紋） 外部接続・充電端子 USB-C USB-C USB-C USB-C Lightning Apple Intelligence ◯ ◯ ◯ ◯ ー



iPhone 17e（左）とiPhone 16e（右）。サイズは同じですし、重さも約2gしか違わないため、ソフトピンクなら確実にiPhone 17eであることがわかりますが、ホワイトやブラックだとどちらなのか見分けはつかないのではかと思います iPhone 17e（左）とiPhone 16e（右）。サイズは同じですし、重さも約2gしか違わないため、ソフトピンクなら確実にiPhone 17eであることがわかりますが、ホワイトやブラックだとどちらなのか見分けはつかないのではかと思います



iPhone 17（左）とiPhone 17e（右）。iPhone 16とiPhone 16eはともに6.1インチだったため、ほぼ同じサイズでしたが、iPhone 17は大画面化したので、iPhone 17eと並べると確実に大きさが違うのがわかります。またiPhone 17は幅の広いパンチホールですが、iPhone 17eは幅の広いノッチなのがわかります iPhone 17（左）とiPhone 17e（右）。iPhone 16とiPhone 16eはともに6.1インチだったため、ほぼ同じサイズでしたが、iPhone 17は大画面化したので、iPhone 17eと並べると確実に大きさが違うのがわかります。またiPhone 17は幅の広いパンチホールですが、iPhone 17eは幅の広いノッチなのがわかります

＜ベンチマークアプリ「Geekbench 6」の結果＞ 機種 iPhone 17e iPhone 17 iPhone 16e iPhone 16 CPU Single 3520 3578 3424 3401 Multi 9033 8992 8570 8430 Compute

（GPU） Metal 32089 37680 24860 28546 AI

（Core ML

Neural

Engine） Single Precision 4401 4821 4379 4030 Half Precision 35021 37328 33599 33055 Quantized 49604 51382 45192 44325



iPhone 17eのソフトピンクの背面。非常に薄い上品なピンクで、日本の春にぴったりな色合いとなっており、しいノートパソコン「MacBook Neo」のピンク系のカラーバリエーションである「ブラッシュ」と合わせたい感じ iPhone 17eのソフトピンクの背面。非常に薄い上品なピンクで、日本の春にぴったりな色合いとなっており、しいノートパソコン「MacBook Neo」のピンク系のカラーバリエーションである「ブラッシュ」と合わせたい感じ



また側面はややシルバーがかったピンクで、かつての初代iPhone SEのピンクを思い出したり（iPhone SEはもう少し濃かったですが） また側面はややシルバーがかったピンクで、かつての初代iPhone SEのピンクを思い出したり（iPhone SEはもう少し濃かったですが）



iPhone 17eのリアカメラ部分 iPhone 17eのリアカメラ部分



iPhone 17eのリアカメラの出っ張り具合 iPhone 17eのリアカメラの出っ張り具合

[iPhone 17e - A3575]

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71

3G W-CDMA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100MHz

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



iPhone 17eの上下側面。上側にはアンテナラインのみで他には何もなく、下側には外部ステレオスピーカーやUSB-C端子、アンテナラインが配置 iPhone 17eの上下側面。上側にはアンテナラインのみで他には何もなく、下側には外部ステレオスピーカーやUSB-C端子、アンテナラインが配置



iPhone 17eの左右側面。右側には電源キー、左側にはアクションボタンやその下に音量上下キーが配置されており、前述通りにnanoSIMカード（4FF）スロットが廃止されました iPhone 17eの左右側面。右側には電源キー、左側にはアクションボタンやその下に音量上下キーが配置されており、前述通りにnanoSIMカード（4FF）スロットが廃止されました



衛星通信やApple Intelligenceにも引き続いて対応 衛星通信やApple Intelligenceにも引き続いて対応



iPhone 17eの「設定」→「一般」→「情報」の画面。日本向けのモデル名は「A3575」、機種番号は「3P660J/A」 iPhone 17eの「設定」→「一般」→「情報」の画面。日本向けのモデル名は「A3575」、機種番号は「3P660J/A」



ストレージ情報。iPhone 16eにあった128GBストレージモデルはなくなったものの、iPhone 17eでは256GBストレージモデルがiPhone 16eの128GBストレージモデルと同価格なのは嬉しいところ ストレージ情報。iPhone 16eにあった128GBストレージモデルはなくなったものの、iPhone 17eでは256GBストレージモデルがiPhone 16eの128GBストレージモデルと同価格なのは嬉しいところ



iPhone 17eの「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」の画面。日本向けの認証番号は電波法に基づく技術適合証明／工事設計認証（R）が「003-250380」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HPQ250300003」となっており、一方、アメリカ合衆国の連邦通信委員会（FCC）における認証番号（FCC ID）は「BCG-E9145A」 iPhone 17eの「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」の画面。日本向けの認証番号は電波法に基づく技術適合証明／工事設計認証（R）が「003-250380」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HPQ250300003」となっており、一方、アメリカ合衆国の連邦通信委員会（FCC）における認証番号（FCC ID）は「BCG-E9145A」

各販路における価格（金額はすべて税込）や割引などのキャンペーンについてはすでにこちらの記事にまとめていますが、メーカー版の価格はオープンながらも希望小売価格およびAppleの公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」）などでは内蔵ストレージが256GBで99,800円、512GBで134,800円となっており、本体色はそれぞれブラックとホワイト、ソフトピンクの3色展開で、保証サービス「AppleCare+」は2年間19,800円（分割では980円／月）、「AppleCare+ 盗難・紛失プラン」は2年間22,800円（分割では1,140円／月）です。なお、日本で販売されるモデルは型番「A3575」で、非接触IC機能「FeliCa」に対応しており、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとデュアルeSIMによるデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応し、日本以外にもアメリカやカナダ、グアム、メキシコ、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などで販売されるため、実質的なグローバルモデルで、その代わりに日本独自の携帯電話ネットワークにおける対応周波数帯であるBand 11やBand 21には非対応です。今回はそんなiPhone 17eをタッチ＆トライしてきたので外観を中心に写真を交えて軽く紹介したいと思います。iPhone 17eはAppleが展開するiPhoneシリーズの最新機種で、過去には価格を抑えた「iPhone SE」が投入されてきましたが、昨年より新たに既存の主力モデルをベースにした“e”シリーズが展開されており、当時の最新SoC「Apple A18」を搭載した前機種「iPhone 16e」と同じく、最新SoCであるApple A19を搭載つつも低価格化した廉価モデルとなっています。またiPhone SEシリーズが搭載していたホームボタンや指紋認証「Touch ID」は廃止され、iPhone 16eと同様にフルディスプレイデザインとなって顔認証「Face ID」に対応しています。外観などもiPhone 16eを継承しており、画面の上部中央には幅の広いノッチが配置され、画面は約6.1インチ1170×2532ドットオールスクリーンOLED（有機EL）「Super Retina XDRディスプレイ」（約460ppi）を搭載し、HDRやTrue Tone、広色域（P3）、触覚タッチ、コントラスト比200万：1、明るさ最大800nit（ピーク時1200nit）、耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティングに対応しています。ただし、iPhone 16eと同様に横長なパンチホールを搭載したiPhone 17やiPhone 16などが対応する「Dynamic Island」には非対応となっています。外装は新たにiPhone 16eから強化されてiPhone 17と同じ強化ガラス「Ceramic Shield 2」で覆われ、背面パネルもガラス素材で、側面などのフレームはアルミニウム素材が用いられ、引き続いて防水・防塵（IP68等級）にも対応しており、サイズは約146.7×71.5×7.8mm、質量は約169gです。また外部接続・充電端子はLightningではなくUSB-Cとなり、サイドボタンやアクションボタン、音量上下ボタンは搭載されているものの、iPhone 16eと同様にiPhone 17やiPhone 16と比べると「カメラコントロール」ボタンがありません。またUSB-C端子はiPhone 17と同じくUSB 2（最大毎秒480Mb）ですが、DisplayPortには非対応です。店頭ではソフトピンクの実機しか確認できませんでしたが、ホワイトとブラックはiPhone 16eと同じ質感となっており、背面パネルがガラス素材ではあるものの、側面とともにマットな質感で指紋はそれなりに目立つ印象です。大きさはiPhone 16eと同様で、各パーツの配置もiPhone 16eと同じなので、ケースはiPhone 16e用が流用できそうです。ただし、細かな違いとしてはiPhone 17eではSIMがnanoSIMカード（4FF）スロットが廃止され、eSIMのみに対応となっているため、この点については注意が必要だと思われます。また高速充電に対応しており、20W以上の充電器を使うことによって30分で最大50％まで充電でき、新たにiPhone 16eでは対応していなかったMagSafeやQi2にも対応し、最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。なお、は対応していません。一方、Apple A19はiPhone 17と同じく3nmプロセス（TSMC N3P）で製造された2つの高性能コア（最大4.26GHz）と4つの高効率コア（最大2.60GHz）によるヘキサコアCPUと16コアNeural Engineですが、GPUはiPhone 17では5コアとなっているものの、iPhone 17eでは4コアとなっています。なお、内蔵メモリー（RAM）は8GBとなっています。カメラは以下の構成で、リアカメラは48MP Fusionカメラのシングル構成となっており、光学2倍相当ズームと最大10倍デジタルズームに対応しており、iPhone 17やiPhone 16と比べるとウルトラワイド撮影（光学0.5倍相当）に非対応で、iPhone 16と比べるとマクロ撮影や空間写真撮影にも対応しておらず、一方でiPhone 14やiPhone SE（第3世代）と比べると光学2倍相当に対応しているのがメリットとなります。またiPhone 17やiPhone 16ではセンサーシフト方式の光学式手ぶれ補正（OIS）に対応していますが、iPhone 17eではiPhone 16eやiPhone SE（第3世代）と同じく通常のOISとなります。＜フロントカメラ＞・約1200万画素CMOS／広角レンズ（F1.9、Focus Pixels）＜リアカメラ＞・約4800万画素CMOS／広角レンズ（F1.6、焦点距離26mm相当、Hybrid Focus Pixels、OIS）さらに新たに自社開発の第2世代となる通信モデムチップ「Apple C1X」を搭載しており、高速で信頼性の高い5Gネットワークを提供し、iOS 26の先進的な電力管理機能、これらすべてによって高速で滑らかなパフォーマンスと画期的で並外れたバッテリー駆動時間を実現しており、ビデオ再生は最大26時間、ビデオ再生（ストリーミング）は最大21時間、オーディオ再生は最大90時間となっています。また衛星通信による緊急SOSやロードサービス、メッセージ、探すなどに対応。日本で販売されるA3575は携帯電話ネットワークの対応周波数帯が以下の通りで、4x4 MIMOに対応した5Gや4Gが利用でき、SIMは新たにiPhone 17シリーズと同様にeSIMのみとなり、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。その他の通信機能はWi-Fi 6や2x2 MIMOに対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5GHz）の無線LANやBluetooth 5.3、NFC Type A／B（リーダーモード対応）、FeliCa、予備電力機能付きエクスプレスカード、位置情報取得（iBeaconマイクロロケーションやA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NavICなど）。センサー類は気圧センサーやハイダイナミックレンジジャイロセンサー、高重力加速度センサー、近接センサー、デュアル環境光センサー、電子コンパス、磁力計など。またiOS 26をプリインストールしており、美しく新しいデザイン、パワフルなApple Intelligenceの機能、日々頼りにしているアプリの重要な機能強化を提供します。またLiquid Glassを採用した新しいデザインはアプリやシステムの体験をさらに表現力豊かで楽しいものにし、iOSのすぐに使える親しみやすさはそのままにコンテンツへの注目を高めるほか、iPhoneをパーソナライズするさらに多くの方法をもたらします。Apple IntelligenceはメッセージやFaceTime、電話のライブ翻訳、AirPodsでのライブ翻訳を使ってさまざまな言語間でコミュニケーションをとることを可能にし、ビジュアルインテリジェンスはiPhoneの画面でも使えるようになり、画面に表示されている内容について検索や質問、操作をすることができ、気が散るものを取り除くための着信スクリーニングによって知らない電話番号からの着信に自動的に応答して発信者に用件を尋ねてスクリーニングしてくれます。他にも保留アシストはオペレータにつながるまで通話を保留にすることができ、メッセージでは不明な差出人からのメッセージを専用のフォルダに選り分けてスクリーニングすることを選択できるため、会話リストが不要な項目で煩雑にならなくなります。その他、iPhone 17eは環境に配慮して設計されており、Appleでは素材や電力、輸送という3大排出源による製品の炭素排出量を削減することによって2030年までにApple全体のカーボンフットプリントにおいてカーボンニュートラルにするという野心的な計画である「Apple 2030」を掲げており、iPhone 17eはApple 2030の一環として筐体に85％再生アルミニウム、バッテリーに100パ％再生コバルトを使用するなど、再生素材を30％使用して作られています。さらにサプライチェーン全体で風力や太陽光などの再生可能電力を55％使用して製造されています。iPhone 17eは耐久性が高く修理可能であるように設計されており、エネルギー効率と安全な化学に関するAppleの高い基準を満たしながら業界をリードするソフトウェアサポートも提供します。紙のパッケージはファイバー素材を100％使用しており、簡単にリサイクルできます。同梱品はiPhone 17e本体のほか、USB-C充電ケーブル（1m）のみとなっています。

記事執筆：memn0ck

