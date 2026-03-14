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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【辛口注意!】トヨタのガワを変えただけ? レクサスを買ったオーナーが感じるレクサスの魅力と不満。トヨタ車に劣る装備とサービスの低下。それでもレクサスを買う価値とは? LBXモリゾウRRでドライブトーク」を公開した。10台以上のレクサス車を乗り継いできたワンソク氏が、愛車である黒の「LBXモリゾウRR」のステアリングを握りながら、近年のレクサスが抱える課題と、それでも同ブランドを選び続ける理由について独自の見解を展開した。



動画の序盤、世間で囁かれる「レクサス離れ」について、実際は過去最高の販売台数を記録していると事実を提示。自身が初めてレクサスを購入した際のエピソードを交え、「身の丈に合わない」という理由で高級車を敬遠する風潮に対して、「身の丈は誰かが勝手に上げてくれるものではない。自分で上げていくしかない」と、身につける物や体験に投資することで人生のステージが引き上がるという説を展開した。



中盤では、近年のレクサスにおけるサービスの質に言及。映像には過去にディーラーで提供された季節の限定メニューや、広々とした専用ラウンジの様子が差し込まれ、かつての手厚い「おもてなし」を回顧。しかし、現在は顧客増加により細やかなサービスが難しくなっている現状を指摘した。特に「レクサスケアメンテナンスプログラム」が改悪され、半年ごとの点検がなくなった点に触れ、「消費者としてはサイレント値上げとも感じる」と、安全面への懸念も含めて苦言を呈した。



さらに、トヨタ車の性能向上が著しく、コネクティッド機能などが共通化されている状況を分析。最新システムが先にトヨタ車に導入されるケースが増えているとし、「相対的にレクサスの優位性が減ってきてしまっているのは間違いない」と、ブランドの差別化に対する危機感を示した。マッサージ機能や大型のヘッドアップディスプレイなど、レクサス専用の「飛び道具」の必要性を熱弁した。



愛ゆえの厳しい意見を連発したものの、終盤ではマニュアルトランスミッションを軽快に操りながら「LBXモリゾウRR」の独自性を称賛。「なんやかんや言ってますがレクサスは良い車です」と総括した。単なるスペックやコストパフォーマンスだけでなく、所有することで得られる体験価値や人生のモチベーション向上という、高級車選びにおける新たな視点を提示する内容となっている。