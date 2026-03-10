若々しい印象の人と、なぜかお疲れ顔に見える人。その差って何？
同じ年齢でも、若々しい印象の人と、なぜか疲れて見えてしまう人がいるはず。これ肌や顔立ちの差と思われがちですが、実はそれだけではありません。日常のちょっとした習慣や姿勢が、印象に大きく影響しています。
姿勢が印象を左右する
背中が丸くなると、顔の印象まで沈んで見えます。首が前に出る姿勢は、疲れた雰囲気を強めてしまうのです。若々しい印象の人は、自然と背筋が伸び、肩の力を抜いた姿勢をしているもの。それだけで、顔まわりの印象も軽く見えます。
表情が固まりすぎている
忙しい日が続くと、無意識に表情が固まりがち。口元が下がったり、眉間に力が入ったりするだけで、疲れた印象が出やすくなります。若々しく見える人は、表情が柔らかく動いているもの。ほんの少し口角が上がるだけでも、年齢の印象は変わります。
生活リズムの乱れが出ている
睡眠不足や食生活の乱れは、肌や目元の印象に出てしまうもの。その点、若々しい印象の人は生活リズムを整えることを大切にしています。体の状態が整うと、自然と表情にも余裕が出てくるものです。
若々しい印象は、特別なケアだけで作られるものではありません。姿勢、表情、生活習慣。その積み重ねが、見た目の印象をさりげなく変えていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「若作り」と「若見え」の違いとは？“品よく若く”見せるための【大人の３大ルール】