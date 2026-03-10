23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第8話が3月10日に放送される。

【写真】圭一が隠していたことは…

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、3月10日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

スーパーの店長を射殺した真犯人は、犯行を自供した佐久間直人（渡辺大知）ではなく、被害者から恐喝されていた岩本万季子（井上真央）なのか!?

直人の言動から、万季子をかばっていると確信を強めた飛奈淳一（竹内涼真）。だが、直人は「僕と万季ちゃんにしか分からないことがある」とつぶやき、頑として自供を覆そうとしない。



時を同じくして、不測の事態が発生する。直人が隠した凶器の拳銃をこっそり持ち出したと思われる万季子が、息子の正樹（三浦綺羅）を連れて失踪したのだ！

拳銃にはまだ弾が残っているはず…。最悪の結果が頭をよぎり、胸騒ぎを覚える淳一と万季子の元夫・清原圭介（瀬戸康史）。

圭一が隠していること

そんな中、「お前に隠してることがある」――。圭介は淳一にそう告げ、捜査を担当する刑事・南良理香子（江口のりこ）のもとへ。

一方、淳一の説得を受け、直人もようやく重い口を開き…。

ついに暴かれる、事件が起きた夜の真相。

さらに、万季子と直人だけが共有していた《胸を引き裂く過去の秘密》も明らかになる――。