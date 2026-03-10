本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。

記事のポイントGoogleが発表した共通規格「UCP」により、AIが購買行動を代行するエージェント型コマースが本格化するAIによる体験の均質化や価格競争の激化というリスクに対し、企業はAI向けの基礎データの整備が急務となる顧客の購買導線が検索からAIへと移行するなか、単なる機能競争を脱して独自の体験価値を設計する必要がある

Google UCPが導くAIによる新しい購買プロセス

ステージでのスンダー・ピチャイ氏（GoogleおよびAlphabet CEO）

エージェント型コマースがリテールにもたらすインパクト

セッション中の写真 左から：バーナデット・ニクソン氏（アルゴリア CEO）、デイヴィッド・クラーク氏（フレイザーズグループ 最高顧客責任者）、ジェニファー・マイヤーズ氏（Microsoft Shopping 戦略的パートナーシップ責任者）

「AI-ready」に向けた取り組み

セッション中の写真 左から：ハーレイ・フィンケルスタイン氏（Shopify プレジデント）、エマ・グレデ氏（連続起業家）、ベン・フランシス氏（ジムシャーク CEO）

Roktの視点から

松田 誠（まつだ・まこと）Rokt合同会社 日本マイクロソフトでOffice 365を始はじめとした各種ソフトウエア・サービスのビジネスをリード。ケルヒャーでコンシューマービジネスの責任者を担当した後、2019年にRokt合同会社に入社。ビジネスデベロップメントとして日本市場におけるRoktビジネスの立ち上げと拡大に従事している。



NRF: Retail's Big Show（以下NRF NY 2026）が今年もニューヨークで開催された。100カ国以上からリテールのキーパーソンが集まる本イベントは、世界の潮流を同じタイミングで学べる場として、日本からも500名超が参加したと言われている。今年のテーマは「The Next Now」。昨年のNRF NY 2025が「AIがリテールをどう変えるか」という将来予測を中心としていたのに対し、今年はAIがすでに起こしはじめている変革を前提に、「AIをどう企業の競争力強化につなげるか」へと議論の重心が移っていた。未来を語るのではなく、足元の変化を収益と顧客体験の設計に落とし込む。だからこそ「Next（次）」は遠い将来ではなく「Now（いま）」として提示される。日本のリテール企業、ブランド企業にとって重要なのは、この変化を「海外のトレンド」として眺めて終わらせないことだ。「日本市場は特殊だから」と立ち止まらず、実装と活用に踏み込んでいく必要がある。実装の速さが競争力を左右する局面に、すでに入っている。本稿では、NRF NY 2026の膨大な論点のなかから特に議論の中心に置かれた4つのテーマ--エージェント型コマース、境界の消失、リテールメディアの再定義、AI活用と組織への取り込み--を、4回の連載に分けてレポートする。NRF NY 2026の最初のキーノートで、リテール業界にとってインパクトの大きい発表があった。「AIプラットフォームの転換とリテールにとっての新たな機会」と題したステージで、GoogleがUniversal Commerce Protocol（UCP：AIエージェント同士が商取引情報をやり取りするための共通規格）を発表したのだ。エージェント型コマースがまず変えるのは、消費者にとっての購買プロセスだ。AIが過去の対話や嗜好を踏まえて提案を最適化し、検索・比較・意思決定・決済までをひとつの流れにまとめていく。Googleのキーノートでは、Shopping Graph（商品・価格・在庫・販売者情報を統合したデータ基盤）を背景に、ユーザーが繰り返してきた検索や比較をAIがまとめて整理し、「買うべき候補一覧」として提示できることが示された。探索から購入までの時間が短縮されるだけでなく、自分の嗜好に基づいた意思決定が可能になる。一方で、NRFでより多く取り上げられていたのはエージェント型コマースが生み出すリスクだった。第一に、顧客理解と関係性の希薄化だ。会話の接点がAI側に移るほど、リテールやブランドは「なぜその商品が選ばれたのか」「どんな迷いがあったのか」といった検討の文脈を取りこぼしやすくなる。アップセルやクロスセルの設計にも影響が出る。第二に、体験の均質化だ。AIが消費者とブランドのあいだに入り込み、比較や提案のフォーマットが統一されるほど、ブランドが積み上げてきた体験設計はAIに媒介される形になる。「Webサイトの先へ。AIネイティブな消費者時代のリテール再設計」のセッションでも、外部AIが購買の入口になる世界で自社ブランドの存在理由をどう保つかが論点になっていた。AIが商品を理解し、比較し、提案する世界では、プロダクトコンテンツとデータ整備が入口条件になる。「21世紀を定義するブランドづくりを巡るオフスクリプト・ディスカッション」のセッションでは、2026年にやるべきこととして、エージェント型AIの社内責任者を明確にし、商品をAIに対して「売れる状態」にするためにコンテンツとデータを整備したうえで、主要なAIプラットフォームでの実験をはじめることが挙げられていた。エージェント型コマースが購買導線を再編するなかで、「どこで、どのタイミングで顧客と接するか」はリテールとブランドにとって根本的な問いになりつつある。筆者が所属する Rokt は、カートから購入確認画面にかけての「トランザクションモーメント」--顧客の注意と購買意欲がもっとも高まる瞬間--に着目し、AIを活用したリアルタイムのパーソナライズによって、顧客体験を損なわずにアップセルや関連オファーを提示するソリューションをグローバルのリテール・ブランドに提供している。エージェント型AIが購買の入口を変えても、購買が完了する瞬間の価値は変わらない。むしろその瞬間をどう設計するかが、次の競争軸になると考えている。写真：Rokt提供