春になり、日差しが気になり始める時季。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのがユニクロの「UVカットクルーネックカーディガン」（2990円）。「着るだけで紫外線対策になりますし、SNSなどでじわじわと人気が出てきていますと」と語ります。makiさんにカーディガンの魅力と着まわしコーデを紹介してもらいました。

UVカットできて優秀「UVカットクルーネックカーディガン」

ユニクロの「UVカットクルーネックカーディガン」はなめらかな肌触りでコットン60％、レーヨン40％の着心地のいいカーディガン。UVカットができるのでこれからの季節に大活躍のカーディガンです。

【写真】白インナーと合わせたさわやかコーデ

カラーバリエーションが豊富で、レッド、オフホワイト、グレー、ブラック、ピンク、ダークブラウン、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、ネイビーの11色展開。価格は2990円でした。

わりと薄手ですが、透け感もなくしっかりとした素材で高見えします。しかも、洗濯機での洗えるのもうれしい。

後ろもすっきりとしたシルエットできれいに見えます。

今回は、このニットを着まわしたコーデを5つご紹介します！

1：ピンクカーディガンと合わせてトレンドっぽく

171cmの筆者はダークブラウンのXLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、やや大きめに着たかったのでXLサイズにしてみました。

まずは中にピンクのカーディガンを着て、上にブラウンを重ねたトレンドのコーデにしてみました。

ちらっとピンクがポイントになって春らしいけど派手すぎないコーデになりました。

2：ラインスカートでかわいくカジュアルに

次はベージュのライン入りスカートと合わせてカジュアルコーデにしてみました。シンプルなのでどんなボトムスとも合わせやすいのがうれしい。

下のボタンを2つあけてスリット入りのような感じで着るとかわいいですよ。

3：ポロニットの上に重ねておしゃれに

次はイエローのポロニットに重ねておしゃれなカジュアルコーデにしてみました。

ダークブラウンにしたので、明るいカラーをレイヤードさせると春らしくおしゃれに見えておすすめです。

4：スウェットパンツも上品にまとまる

次はオフホワイトのスウェットパンツと合わせてみました。中にホワイトのロンTをレイヤードしてさわやかにまとめました。

スウェットパンツもカーディガン合わせなら、上品にカジュアルすぎずにまとまるのがうれしいです。

5：シャツワンピのポイントにもぴったり

最後はホワイトのシャツワンピに肩かけしてコーデのポイントとして使ってみました。

裾の方に重たさがあるロング丈のワンピースも、カーディガンを肩がけすることで目線が上にいくのですっきりと見えます。

UVカットできて使いやすい「UVカットカーディガン」。カラーバリエーションも豊富で、2色買いしてレイヤードするのも人気のようです。ぜひチェックしてみてくださいね！

