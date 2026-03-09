◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア―韓国（2026年3月9日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2位突破チームが決まるオーストラリア―韓国が9日、東京ドームで行われ、2位で準々決勝進出を決める条件が厳しい韓国が2回に先制。

“歴史的一戦”に日本だけでなくアジアの国々、そして世界の大会出場国から注目が集まっている。

日本が3連勝で1位突破を決めたC組のもう一枚の米国行きのチケットは三つ巴の争いとなった。直接対決の2カ国に2勝2敗で日程を終えた台湾。侍ジャパンの試合ではないカードにも関わらず、東京Dは試合前から異様な熱気に包まれた。SNS上も同様で、「先制したけど2―0じゃ韓国ダメなんだよね？」「どうなるか分からん！」「いったいどんな結末が待っているのか…面白過ぎる！」「タイブレークを入れた条件を考えるときりがない苦笑」「これで試合のない台湾が突破したら熱い！」「韓国が逆転突破決めたら凄くない？条件かなり厳しいだろ」「大谷の出ない試合がこんなにワクワクドキドキするなんて笑」「このまま9回まで行った時の韓国の出方が気になりすぎる」など注目度の高さが分かるコメントがあふれた。

8日終了時点でオーストラリアが2勝1敗、韓国が1勝2敗、台湾が2勝2敗となっている。この日のゲームで韓国が勝った場合は台湾を含めた3チームが2勝2敗で並ぶ。3チームが勝率で並んだ場合は、まずは当該チームとの対戦成績となるがこれは1勝1敗で3チームは同じ。その場合は（1）失点率（失点÷守備アウト数）（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で順位を決めることになっている。

失点率は8日時点でオーストラリア0・00、台湾0・13、韓国0・17。オーストラリアは台湾を完封しており、韓国に敗れても6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。韓国は5点差以上をつけ、かつオーストラリアを2点以内に抑えることが必要。台湾は両軍が得点を取り合う打撃戦となれば可能性が浮上する。