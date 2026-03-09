フェイエノールト上田綺世がブレダ戦で2ゴールをマークした

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は3月8日、リーグ戦のブレダ戦に出場し、公式戦12試合ぶりとなる2026年初得点を含む2ゴールを挙げた。

エースの復活劇にファンからは「マジで最高」「ほんとにヘディングうまい」と大きな反響を呼んでいる。

上田は前半、コーナーキックをファーサイドで待ち構えると、鋭いダイビングヘッドでゴールを射抜き先制点を奪取。これがリーグ戦19得点目となり、長く続いていた沈黙を破る価値ある一撃となった。

さらに2-3と勝ち越しを許して迎えた後半7分には、左サイドからのクロスに反応。相手ディフェンダーの背後へ巧みに潜り込み、この日自身2点目となるヘディングシュートを叩き込んだ。試合は3-3の引き分けに終わったものの、上田はこのダブルで今季のリーグ戦20ゴールの大台に到達。得点ランキング首位を独走する決定力を見せつけた。

上田は後半41分までプレーし、チームメイトのDF渡辺剛はフル出場を果たしている。首位PSVとは勝ち点差を広げられているものの、上田の量産体制突入は2位を死守するチームにとって大きな好材料となった。

SNS上では「アンストッパブル上田綺世が帰ってきた」「しっかりファンペルシの期待に応えててすご」「ケチャップまた出始めましたね！」「ケチャドバだあああ」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）