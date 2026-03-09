浜辺美波、ミセスと会見共演で「たくさん笑わせていただいて」 大森元貴がフォロー「近いからね、圧が！」
俳優の浜辺美波とMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が9日、東京・東京ミッドタウン日比谷で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に登場。ミセスのメンバー同士の賑やかな掛け合いに挟まれた心境を語った。
【写真】綺麗すぎる…！浜辺美波の“肌健康”測定も公開
「FANCL SKIN PATCH」は肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービスを発表。浜辺とミセスの3人が、同サービスのイメージキャラクターに就任し、発表会で「肌の健康」状態の検査結果を発表した。
藤澤は、自身の肌の健康状態がよかったことをスタッフから絶賛されたと告白。「こんなに褒められたことはないくらい…」と話すと、大森が「ちょっと語弊があるんじゃない？我々は褒めてる！」などとツッコミ。また藤澤の「イジッてます？」という質問に大森が「今日はいじってない！」と答えるなどやり取りを見せた。
また将来の肌について「食事は軟骨や魚の皮などコラーゲンを豊富に含む栄養がおすすめ」と診断された若井は、魚の皮が大好きだと明かし「未来の自分のためにコラーゲン、魚の皮をたくさん食べてコラーゲンをとります！」「（肌解析について）これ、すごいことだなと思います！」と突然ハイテンションな様子でコメント。ステージの空気が一瞬だけ止まったようだった。
ここで大森が「浜辺さんツボっちゃったから」と、笑いを必死にこらえる浜辺に注目。浜辺は「すごい面白い…今日」「両サイドからたくさん笑わせていただいて…」とつぶやき。大森が、隣に若井が座っていることについて「近いからね、圧が。いつもこの距離でボケ食らうの結構、普段ストレスがかかってるのかもしれない」などと答えると、浜辺は肌診断で「抗ストレス」の値が高かったことから「私、抗ストレスなんで大丈夫です！」と笑顔で応えていた。
新CMがきょう9日から全国で順次放映開始。またあす10日から15日までの6日間、同所にて、「FANCL SKIN PATCH」POPUP イベント第1弾を開催。同サービスが体験できる（ウェブでの事前予約が必要、先着制）ほか、予約なしで参加が可能な「スキンチェックスコープ」などの無料カウンセリングサービスを体験できる。午前11時から午後7時まで、最終受付は午後6時。
