1次ラウンド・プールCオーストラリア戦

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）が圧巻のピッチングを披露。X上のファンにも衝撃が走った。

27歳の種市は逆転した直後の8回、3番手でマウンドに上がった。

しびれる展開の中、ケネリーを空振り三振に仕留めると、バザーナを遊ゴロ、ミードも空振り三振に斬った。150キロ台中盤の剛球にスプリットが冴えた。

WBCデビューとなった7日の韓国戦でも1イニングを投げ、3者連続空振り三振。この2試合で打者6人と対戦し、空振り三振奪取率が驚異の.833となった。ロッテで同僚だった佐々木朗希（ドジャース）も、韓国戦の投球にSNSで興奮気味に反応していた。

X上のファンも絶賛。「種市さすがや」「種市さんすごすぎる」「種市ヤバすぎ！ メジャーにバレてしまったな」「種市が今日も種市している!!!!!」「種市普段先発なのに連投でこれはエグいな」「種市まじで打たれる感じないよな」「種市はメジャーに見つかったな」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）