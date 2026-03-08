現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に、[Alexandros]の磯部寛之、和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が出演することが発表された。

参考：『豊臣兄弟！』菅田将暉が竹中半兵衛役を担う意味 夭折の天才軍師をどんな色に染める？

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

新たに発表されたのは、四国の雄や堺の商人など、豊臣兄弟の前に立ちはだかる“クセ強”な人物を演じるキャストたち。

[Alexandros]のメンバーである磯部は、大河ドラマ初出演にしてドラマ初出演。のちに秀長と秀吉が対峙する強大な敵であり、四国の有力な大名となる長宗我部元親を演じる。同じく大河ドラマ初出演となる伊礼は、浅井長政の重臣・遠藤直経役に決定。長政が市をめとって信長と同盟を結んだことを快く思っておらず、織田を排除すべく動くという役どころだ。同じく大河初出演となる味方は、室町幕府の将軍に仕え、義昭の将軍職就任のために奔走する側近・三淵藤英を演じる。

そのほか、堺の豪商であり茶人の今井宗久役に和田、同じく堺の豪商で茶人の津田宗及役にマギー、三好三人衆の一人である石成友通役に阿部、越前の戦国大名・朝倉氏の一門である朝倉景鏡役に池内が名を連ねた。

制作統括の松川博敬チーフプロデューサーは、「今回発表させていただく皆さんに共通するキーワードは『クセ強キャラ』。戦国ファンが熱い期待をよせる土佐の雄・長宗我部元親をはじめ、これから兄弟が京や堺で遭遇する魑魅魍魎の面々たち。来週から始まる第3章『信長上洛編』もぜひご期待ください！」とコメントを寄せている。

●磯部寛之（長宗我部元親役）コメント ※大河ドラマ初出演・オファーを受けたときの率直な思い皆さまこんにちは。磯部寛之と申します。普段はバンド（[Alexandros]）でベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き誠に光栄に思っております。長宗我部元親を演じさせて頂く事を知った時は正直申し上げて、スカイダイビングでセスナ機から飛び降りた際、その標高が高すぎて（4,000mでした）逆に怖さをあまり感じなかった事を思い出しました。現実味が湧かないと申しますか。その後改めて長宗我部元親及び彼を取り巻く戦国～安土桃山時代の勉強をし、日を追うごとにこの歴史の重要な一部を担う事の現実味を噛み締め、日々向き合っております。オファーを頂いた直後に高知県へ赴き、長宗我部元親のお墓参りをしご挨拶もさせて頂きました。土佐のコンビニエンスストアに長宗我部元親ライターが売られているのを発見した際には、改めて彼の人気を肌で感じ身が引き締まる思いでした。脚本家八津さんの描く長宗我部元親を、全身全霊、全力で演じさせて頂く所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。

・実際に撮影に入ってみての感想元々昔から撮影の裏側等を映したメイキング映像を観るのが好きなので、セットに入った時はその精巧さや、スタジオ内にも関わらず真昼間を再現する照明等、裏まで入って隅々見て回りたいくらい興奮しました。メイクさんには時代に合わせた肌の色調やメイクの特徴等色々と教えて頂き、衣装さんにも時代に合わせた生地や甲冑、そしてそれらの着こなし方等を教えて頂きながら着ています。全てが輝いて見えます。同時に、月並みに聞こえてしまうかもしれませんが、想像通りのアウトプットをする事の難しさを改めて感じました。これは音楽をやっていても同じなのですが、こう弾いたつもりなのに後から聴くとそう聴こえない･･･、といった誤差を、音楽の世界では15年のキャリアの中で日々埋めていっておりますが、お芝居となると当然また一からな訳でして。中々悔しい思いです。悔しいですが、幸せです。引き続き精進致します。この歳になってこんなにも新しく、刺激的な挑戦をさせて頂ける事、本当に有り難く思っております。

●和田正人（今井宗久役）コメント・オファーを受けたときの率直な思い「豊臣兄弟！」の制作が発表された際「これは期待値の高い大河ドラマがきたぞ」と、視聴者として楽しみにしておりましたが、のちに出演が決まると、そんな呑気な気分は何処へ。「楽しみを返せ」と言わんばかりの、重圧だけがのしかかる日々を過ごしております。戦国の世を先見の明と見事な渡世術で出世していく今井宗久を見習い、偉い人たちに頭を下げつつ、与えられた役割を全うして行きたく思います。

・実際に撮影に入ってみての感想茶道の所作の中でも、帛紗さばきに茶の湯の熟練度があらわれると考え、撮影前には何処へ行く時も必ず帛紗を持ち歩き、ひたすら練習を重ねて参りました。いざ撮影に入って所作を披露したものの、そこはカメラで押さえて貰えず。茶の湯の世界と同じく、大河ドラマの世界の奥深さを痛感しました。まだまだ先は長いので、何処かで必ず絵に残せる所作を披露したく思います。

●マギー（津田宗及役）コメントマネージャーから「『豊臣兄弟！』で茶人の～」と聞いたときは、二人が立ち寄るお茶屋の主人の役かなぁと思ったら、なんと堺の豪商、時代を暗躍する大物茶人、津田宗及役とは！ 撮影では持ち前の小物感が出ないよう、衣装スタッフの力も借りて、あらん限りの貫禄を絞り出しました。歴史を紐解けば、終盤まで出る可能性もある？ 私自身はその機会を待ち望んでおります。

●味方良介（三淵藤英役）コメント ※大河ドラマ初出演・オファーを受けたときの率直な思い幼い頃から観てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じました。三淵藤英には「主君第一」という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物だと受け止めています。その姿勢を、『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればという思いで臨みました。

・実際に撮影に入ってみての感想史料が多く残されている人物ではないため、台本を軸にしながら、時代背景や当時の状況、立場を踏まえて人物像を組み立てていきました。撮影期間は限られていましたが、学生時代からの友人が主演を務める作品の現場に立ち、その姿を近くで見られたことは印象に残っています。貴重な経験をさせていただいたと感じています。

●阿部亮平（石成友通役）コメント・オファーを受けたときの率直な思い2年連続で大河ドラマに出演させて頂くことになり、とても驚いたと共に、今回は初めて挑む戦国時代作品という事で、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らみました！

・実際に撮影に入ってみての感想今作では私自身初めて馬に乗るシーンがあるという事になり、まずは馬に乗る練習からとなりました。見ているのと違い、実際に馬に乗ってみるとこんなにも難しいのかと。練習初日の後には、お尻の痛さと、足の筋肉痛にひどく襲われたのを今でも覚えています。けれどそれと同時に、馬に乗るのが慣れてくるとこんなにも楽しいんだと感じました。

●伊礼彼方（遠藤直経役）コメント ※大河ドラマ初出演・オファーを受けたときの率直な思い朝ドラ『らんまん』を経験して以来すっかり映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に、まさか飛び込んできた念願の大河ドラマ出演。一気に夢が叶いました。これほど嬉しいものはありません。

・撮影に入ってみての感想舞台での時代劇経験はあるのでさほど苦労しないと思っていましたが、甲冑と鎧兜の息苦しさにはびっくりしました。武士はこれで戦っていたのかと想像するだけで頭が下がります。乗馬の稽古もさせて頂き、初体験のことも多々ありましたが、細かいところは所作の先生のご指導、共演シーンでは榎木孝明さんが歴史に基づいたアドバイス等を下さり意味を深めることができました。演技以外にもたくさんの事を学ばせて頂けた撮影現場です。感謝の気持ちでいっぱいです。

●池内万作（朝倉景鏡役）コメント・オファーを受けたときの率直な思い朝倉景鏡は世間では「卑劣な裏切り者」のような印象を持たれているようですが、そこがなんとも「おもしろそう」だと思いました。

・撮影に入ってみての感想戦国時代の武士はどのような倫理観や死生観を持っていたのだろうか、それは今の自分たちとはまるで異なるものなのか、やはり人間っていつの時代も変わらないと思うのか。そんなことを考えていたような気がします。あと久しぶりに着た甲冑が重かった（笑）。

