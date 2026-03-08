3月7日に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対韓国戦は、日本が逆転勝利を飾り、熱狂に包まれた。ただ、今大会のアンバサダーを務める俳優・渡辺謙の “言動” がSNSをざわつせているようだ。

Netflixで配信されている2026年のWBCだが、大会を豪華なタレントたちが盛り上げている。

「渡辺さんがアンバサダー、嵐の二宮和也さんがスペシャルサポーターを務めています。2人は2006年の映画『硫黄島からの手紙』で共演し、その後も二宮さんのバラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）などで交流があり、WBCで “硫黄島コンビ” が並ぶとあって、大会前から注目を集めていました」（スポーツ紙記者）

5日の開幕以降、渡辺は、二宮とともに試合前後の生配信や特別対談などに参加している。今回の韓国戦でも、試合後のポストゲームショーに出演し、激闘の裏側を振り返った。ただ、Xでは、

《渡辺謙さんは選手のくん付けするのやめれる？変に馴れ馴れしいし敬意を感じられないんだよな》

《渡辺謙さんの〇〇くん呼びにずっと違和感》

《渡辺謙、さすがに「〜君」ではなく「〜選手」と呼ぶべきでは？プライベートではないわけだし…》

など、渡辺の言動に疑問を抱く声が聞かれていた。

「試合後、二宮さんを中心に大勢（たいせい）選手にインタビューしたのですが、渡辺さんは『周東くんのファインプレーはどうでしたか？』と質問し、周東佑京（うきょう）選手のことを “くん” 付けしていました。

66歳で俳優として“大御所”になる渡辺さんですが、公の場で侍ジャパンのメンバーを友達のように呼ぶことに違和感を抱く人もいたようです。

二宮さんをはじめ、解説者も『〇〇選手』と呼んでいたのに対し、渡辺さんは試合のハイライト映像を振り返る際も、『種市くん』『由伸くん』と、種市篤暉選手、山本由伸選手をそれぞれ “くん呼び” していたため、違いが目立ったのでしょう」（芸能記者）

渡辺は、熱狂的な阪神タイガースファンであることを公言している。今回は、世界的な大会のアンバサダーという大抜擢となった。

「2月24日の情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系）に出演した際、渡辺さんはスタジオ陣から現場で取材した話題を振られ、『まあ趣味なのか、仕事なのかわかりませんが』と笑顔で話し、野球ファンとして大会にかかわることを喜んでいる様子でした。

ただ、韓国戦後のインタビューでは、気持ちが高揚したのか、二宮さんが話している途中で割り込んで質問したり、対戦相手の韓国を『しぶとかった』と感想を述べる場面もありました。ファンならではの率直な言動を微笑ましく見る向きもありますが、強すぎる “野球ファンノリ” に評価が分かれてしまったようです」（同）

大会はまだ始まったばかり。“アンバサダー” として、お茶の間に刺さるリポートを期待したいところだ。