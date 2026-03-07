クロちゃん、リチと復縁したい宣言も…まさかのクズ発言「最高の愛人」と呼ぶ人物とは？
お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が7日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、まさかのクズ発言をする場面があった。
“霊視芸人”として知られるシークエンスはやともに人生相談をする企画で、昨年1月に破局したタレント・リチの話題となった。クロちゃんは「今年の目標で復縁するって言ってます」としたは「一応リチが一番好きなんですけど、ダントツで二番目に好きなのがカレンちゃん」と美人スタッフの名前を挙げた。
はやともが「最高の愛人?」というと、クロちゃんは「最高の愛人!」と否定せず。しかし、そのスタッフから「やっぱり一番じゃないと」と返されると、クロちゃんは「これは言ってるだけで、本当のところはマジで好きだから。カレンちゃんが一番!」とアプローチした。
しかし、クロちゃんの性格をよく知るスタッフは「でも、ウソなんで」とピシャリ。クロちゃんは「ウソとかじゃないから!でも、圧倒的に二番目に好きだからね。リチとは僅差どころか、追い抜きそうな感じよ。ダントツで二位だから」と強調すると、はやともは「ダントツで二位って聞いたことねえよ」とツッコミを入れていた。