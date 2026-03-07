『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマシリーズとして注目を集めた「エイリアン：アース」シーズン2の撮影が2026年5月に開始されることが分かった。ウェンディ役で主演のシドニー・チャンドラーが米Deadlineに認めた。

「エイリアン：アース」の舞台はシリーズ1作目『エイリアン』の2年前となる2120年。「宇宙の果てにいた5種の生命体」が地球に飛来し、人間の意思を委嘱されたハイブリッド・アンドロイドが回収任務に向かう。日本でも2025年8月13日ににて配信された。

シーズン2の制作決定時、製作会社FX会長ジョン・ランドグラフは製作者ノア・ホーリーとともにシーズン2の製作を決定。ホーリーは「新たな章を始めるにあたり、パートナー、キャスト、スタッフと共に『エイリアン：アース』の世界を探求し続けられることに感謝しています」とコメントしていた。

チャンドラーはまだシーズン2の脚本に目を通していないという。この新しいシーズンで、撮影地はタイからロンドンのパインウッド・スタジオに移ることとなる。

シーズン1では恐ろしい生命体と、それを我が物にしようとする企業、様々な思惑に巻き込まれていくハイブリッド達や人間達の重厚かつ緻密で恐ろしい人間ドラマを描いたサバイバル・スリラードラマとしてファンを魅了した。衝撃的なラストで幕を下ろした物語の新たな展開に期待と注目が集まる。

